झाड़ियों में फेंका नवजात, कुत्तों ने नोच लिया हाथ, ग्रामीण और पुलिस में हड़कंप, जाने फिर क्या हुआ

शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बंजरिया के पास बुधवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव के बाहर किसी ने नवजात शिशु को झाड़ियों में फेंक दिया, जहां कुत्तों ने उसे नोचना शुरू कर दिया। शिशु का एक हाथ तक कुत्तों ने खा लिया।

बरेली

Avanish Pandey

Nov 05, 2025

बरेली। शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बंजरिया के पास बुधवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव के बाहर किसी ने नवजात शिशु को झाड़ियों में फेंक दिया, जहां कुत्तों ने उसे नोचना शुरू कर दिया। शिशु का एक हाथ तक कुत्तों ने खा लिया।

सूबह वहां से गुजर रहे एक ग्रामीण ने कुत्तों का झुंड देखा और पास जाकर स्थिति देखी तो हैरान रह गया। उसने तुरंत शोर मचाया और कुत्तों को भगाया, साथ ही गांव के लोगों को सूचना दी। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई।

सूचना मिलने पर चौकी बंजरिया पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में पुलिस को अंदेशा है कि यह वारदात रात के अंधेरे में किसी ने अंजाम दी होगी।

पुलिस अब आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में लगी है कि इस अमानवीय कृत्य के पीछे कौन है। वहीं ग्रामीण इस हृदयविदारक घटना को लेकर गुस्से में हैं और अपराधी को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / झाड़ियों में फेंका नवजात, कुत्तों ने नोच लिया हाथ, ग्रामीण और पुलिस में हड़कंप, जाने फिर क्या हुआ

