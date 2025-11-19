घर में घुसकर निदा खान पर चाकू से हमला, मौलाना तौकीर और पति पर लगाया हत्या करवाने का आरोप

बारादरी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि फुटेज में दिख रहे युवक की पहचान की जा रही है और हमले को गंभीरता से लिया गया है। निदा खान ने कहा कि वह सालों से अपने ऊपर हुए अन्याय, प्रताड़ना और जारी धमकियों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, जिसके कारण उनके दुश्मन लगातार उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है और निदा खान ने साफ कहा है कि वह डरने वाली नहीं हैं—पर न्याय और सुरक्षा की गारंटी जरूर चाहती हैं।