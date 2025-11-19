घर में घुसकर निदा खान पर चाकू से हमला, मौलाना तौकीर और पति पर लगाया हत्या करवाने का आरोप

निदा खान
बरेली। आला हजरत खानदान की बहू और सामाजिक कार्यकर्ता निदा खान पर मंगलवार देर रात हमला होने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद निदा ने तुरंत बारादरी पुलिस को सूचना दी और हमलावर के खिलाफ तहरीर दी। उन्होंने कहा कि यह हमला कोई सामान्य वारदात नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश है। इसके पीछे उन्होंने अपने पति शीरान रजा और जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा के गुर्गों को जिम्मेदार ठहराया है।
निदा खान के मुताबिक मंगलवार रात करीब 9 बजे एक युवक काले कपड़े पहने और कंधे पर बैग लेकर उनके घर के अंदर घुस आया। वह सीढ़ियां चढ़कर सीधे पहली मंजिल पर पहुंचा और बार-बार बैग में हाथ डालते हुए आरोपी की तरह व्यवहार करने लगा। विरोध करने पर युवक ने बैग से चाकू निकाला और उन पर हमला करने की कोशिश की। घर के लोगों ने शोर मचाया और डंडा उठाया तो युवक जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज को निदा खान ने पुलिस को सौंप दिया है।
निदा खान ने कहा कि पिछले कई महीनों से उन्हें लगातार अनजान नंबरों से धमकियां मिल रही थीं। उनकी गाड़ी का पीछा भी किया जाता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब उनके पति, ससुराल पक्ष और मौलाना तौकीर रजा से जुड़े कट्टरपंथी तत्वों के इशारे पर हो रहा है। हमले के बाद निदा खान ने गुरुवार को DIG अजय कुमार साहनी से मुलाकात करने का निर्णय लिया है। वह पुलिस को विस्तृत साक्ष्य सौंपेंगी और पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगी। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बन गए हैं कि वह और उनका परिवार किसी भी समय बड़े खतरे में पड़ सकते हैं।
बारादरी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि फुटेज में दिख रहे युवक की पहचान की जा रही है और हमले को गंभीरता से लिया गया है। निदा खान ने कहा कि वह सालों से अपने ऊपर हुए अन्याय, प्रताड़ना और जारी धमकियों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, जिसके कारण उनके दुश्मन लगातार उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है और निदा खान ने साफ कहा है कि वह डरने वाली नहीं हैं—पर न्याय और सुरक्षा की गारंटी जरूर चाहती हैं।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग