चलती ट्रेन से उड़ाए गए नोट, फरीदपुर में मच गई लूटपाट, वीडियो वायरल, जाने फिर क्या हुआ

बरेली। फरीदपुर में मंगलवार रात एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। लखनऊ से बरेली आ रही ट्रेन से एक शख्स ने अचानक खिड़की से लाखों रुपए के नोट हवा में उड़ा दिए। ट्रेन से उड़ते नोट देखकर रेलवे ट्रैक के पास मौजूद लोग हैरान रह गए और फिर उन्हें लूटने के लिए दौड़ पड़े।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रेन फरीदपुर के लाइन पार स्थित मठिया मंदिर के पास से गुजर रही थी, तभी एक यात्री ने बड़े थैले से सौ और पांच सौ के नोट बाहर फेंक दिए। अचानक हुई इस "नोटों की बरसात" के बाद लोग ट्रैक पर टूट पड़े। लोगों का दावा है कि नोट असली थे। अंधेरा होने के बावजूद कई लोगों ने नोट बटोरे और इसका वीडियो भी बना लिया। रातों-रात यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
हालांकि घटना की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। फरीदपुर इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, केवल लोगों से कॉल आ रहे हैं। सत्यता की जांच कराई जा रही है। नोटों की असलियत और ट्रेन से नोट उड़ाने वाले शख्स की पहचान अब भी रहस्य बनी हुई है।