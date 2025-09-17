चलती ट्रेन से उड़ाए गए नोट, फरीदपुर में मच गई लूटपाट, वीडियो वायरल, जाने फिर क्या हुआ

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रेन फरीदपुर के लाइन पार स्थित मठिया मंदिर के पास से गुजर रही थी, तभी एक यात्री ने बड़े थैले से सौ और पांच सौ के नोट बाहर फेंक दिए। अचानक हुई इस "नोटों की बरसात" के बाद लोग ट्रैक पर टूट पड़े। लोगों का दावा है कि नोट असली थे। अंधेरा होने के बावजूद कई लोगों ने नोट बटोरे और इसका वीडियो भी बना लिया। रातों-रात यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।