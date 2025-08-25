अब नहीं बच पाएंगे अपराधी, डायल 112 के बेड़े में उतरीं स्कॉर्पियो और इनोवा क्रिस्टा, एसएसपी ने दिखाई हरी झंडी

बरेली। जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए यूपी-112 के बेड़े को नई ताकत मिल गई है। सोमवार को एसएसपी अनुराग आर्य ने 12 नई चारपहिया पीआरवी गाड़ियां हरी झंडी दिखाकर रवाना कीं। खास बात यह है कि इन गाड़ियों में स्कॉर्पियो और इनोवा क्रिस्टा जैसी तेज रफ्तार एसयूवी शामिल हैं।
अब तक पुलिस के पास सूमो और बोलेरो जैसे पुराने वाहन थे, जिनकी स्पीड अपराधियों की गाड़ियों के सामने कम पड़ जाती थी। ऐसे में कई बार बदमाश पुलिस की पकड़ से निकल जाते थे। लेकिन अब हाईस्पीड एसयूवी आने से पुलिस की कार्रवाई और तेज होगी।
नई गाड़ियों को शहर और देहात के अहम थानों—इज्जतनगर, नबावगंज, बहेड़ी, हाफिजगंज, सिरौली, विशारतगंज, शाही, क्योलड़िया, भुता और फतेहगंज पूर्वी—पर तैनात किया गया है। इन गाड़ियों से पुलिस की आपातकालीन सेवा अब और भी तेज़ और दमदार हो जाएगी।
इस दौरान एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी साउथ अंशिका वर्मा, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान, एसपी उत्तरी मुकेश चंद मिश्रा, एसपी क्राइम मनीष सोनकर, सीओ प्रथम आशुतोष शिवम, सीओ सेकेंड सोनाली मिश्रा समेत अन्य अफसर मौजूद रहे।