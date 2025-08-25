अब नहीं बच पाएंगे अपराधी, डायल 112 के बेड़े में उतरीं स्कॉर्पियो और इनोवा क्रिस्टा, एसएसपी ने दिखाई हरी झंडी

बरेली। जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए यूपी-112 के बेड़े को नई ताकत मिल गई है। सोमवार को एसएसपी अनुराग आर्य ने 12 नई चारपहिया पीआरवी गाड़ियां हरी झंडी दिखाकर रवाना कीं। खास बात यह है कि इन गाड़ियों में स्कॉर्पियो और इनोवा क्रिस्टा जैसी तेज रफ्तार एसयूवी शामिल हैं।