परीक्षा में फेल होने पर जहर पीने का वीडियो बनाकर लापता हुई नर्सिंग छात्रा, परिवार परेशान

फरीदपुर थाना क्षेत्र के बकैनिया गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उनकी बेटी सुधा यादव नेशनल हाईवे स्थित एक कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करती है। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे वह घर से कॉलेज के लिए निकली थी। दो घंटे बाद उनके मोबाइल पर एक वीडियो आया, जिसमें सुधा कह रही थी। पापा-मम्मी, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया… मैं फेल हो गई हूं। आप लोग डांटोगे, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूं। इसके बाद वह वीडियो में एक शीशी से कोई दवा पीते हुए नजर आई।