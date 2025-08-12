परीक्षा में फेल होने पर जहर पीने का वीडियो बनाकर लापता हुई नर्सिंग छात्रा, परिवार परेशान

बरेली। फरीदपुर में बीएससी नर्सिंग की एक छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सनसनी फैल गई है। वीडियो में छात्रा रिजल्ट खराब आने से आहत होकर जहर पीने की बात कहती नजर आ रही है और एक शीशी से कोई तरल पदार्थ पीती भी दिख रही है। वीडियो सामने आने के बाद से छात्रा लापता है और उसका मोबाइल फोन बंद है। परिजन बुरी तरह परेशान हैं, जबकि पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।
फरीदपुर थाना क्षेत्र के बकैनिया गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उनकी बेटी सुधा यादव नेशनल हाईवे स्थित एक कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करती है। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे वह घर से कॉलेज के लिए निकली थी। दो घंटे बाद उनके मोबाइल पर एक वीडियो आया, जिसमें सुधा कह रही थी। पापा-मम्मी, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया… मैं फेल हो गई हूं। आप लोग डांटोगे, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूं। इसके बाद वह वीडियो में एक शीशी से कोई दवा पीते हुए नजर आई।
वीडियो देखने के बाद परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत उसकी खोजबीन शुरू की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। छात्रा का मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मंगलवार शाम धर्मेंद्र सिंह ने फरीदपुर थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराने की तहरीर दी। फरीदपुर इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि छात्रा के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सभी थानों को अलर्ट कर उसकी तलाश की जा रही है।