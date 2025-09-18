दुर्गापूजा, रामलीला और दशहरे को लेकर अफसर अलर्ट, बैठक में बने कड़े प्लान, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

बरेली। त्योहारों पर शांति और सुरक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। गुरुवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने अफसरों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया।
बैठक में साफ-साफ कहा गया कि दुर्गा पूजा पंडालों और रामलीला मंचों पर हर हाल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। रात में विशेष निगरानी रखी जाए और वालंटियर की मदद भी ली जाए। मूर्ति विसर्जन के दौरान शोभायात्रा के रूट चेक कर लिए जाएं और जहां जरूरत हो वहां सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था पहले से करा दी जाए।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरे जिलों से आने वाली अवैध शराब और नकली दवाओं पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और उसी दिन से मिशन शक्ति का पांचवां चरण भी लागू होगा। ऐसे में महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक बूथ और पिंक टॉयलेट की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए।
एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कहा कि प्रतिमाओं की स्थापना स्थलों पर सुरक्षा, फायर सेफ्टी और पानी-रेत की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। शोभायात्राओं और दशहरा पर जलने वाले पुतलों में पटाखे इस तरह लगाए जाएं कि वे सीधे ऊपर की ओर फटें, दाएं-बाएं किसी तरह की दुर्घटना न हो। बैठक में नगर निगम, पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। हिदायत दी गई कि त्योहारों के दौरान किसी तरह का विवाद न हो और शांति व्यवस्था हर हाल में कायम रहे।