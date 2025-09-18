दुर्गापूजा, रामलीला और दशहरे को लेकर अफसर अलर्ट, बैठक में बने कड़े प्लान, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कहा कि प्रतिमाओं की स्थापना स्थलों पर सुरक्षा, फायर सेफ्टी और पानी-रेत की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। शोभायात्राओं और दशहरा पर जलने वाले पुतलों में पटाखे इस तरह लगाए जाएं कि वे सीधे ऊपर की ओर फटें, दाएं-बाएं किसी तरह की दुर्घटना न हो। बैठक में नगर निगम, पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। हिदायत दी गई कि त्योहारों के दौरान किसी तरह का विवाद न हो और शांति व्यवस्था हर हाल में कायम रहे।