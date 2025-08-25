मंडलीय समीक्षा बैठक में अफसरों की क्लास, कमिश्नर ने गिनाईं कमियां, दिए सुधार के निर्देश

बरेली। विकास भवन सभागार में सोमवार को हुई मंडलीय समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने चारों जिलों के अफसरों से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तलब की। बैठक में जीडीपी बढ़ाने से लेकर लंबित प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य सेवाएं, गौशालाओं की व्यवस्था और सड़कों के निर्माण तक पर विस्तार से चर्चा हुई।
मंडलायुक्त ने कहा कि उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादकता घट रही है, जिस पर सुधार की जरूरत है। बरेली दलहन उत्पादन में आगे है, मगर गन्ना उत्पादन में गिरावट दर्ज हुई है। इस पर सभी सीडीओ को हालात का विश्लेषण कर रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए। धान खरीद की समीक्षा में बताया गया कि इस साल 408 क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं, जो लक्ष्य से तीन ज्यादा हैं। वहीं खरीफ-2025 डिजिटल क्रॉप सर्वे पंचायत सहायकों की मदद से शुरू हो गया है।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान टीबी उन्मूलन कार्यक्रम और संस्थागत प्रसव पर विशेष चर्चा हुई। शाहजहांपुर में निक्षय पोषण पोटली वितरण को बेहतर करने के निर्देश दिए गए। सभी चिकित्सा इकाइयों में फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एनओसी अनिवार्य करने पर जोर दिया गया।
मंडल में इस समय 627 गौशालाओं में करीब 66 हजार गोवंश संरक्षित हैं। बरेली और बदायूं में गोवंश को रात में दुर्घटनाओं से बचाने के लिए रेडियम बेल्ट पहनाने का अभियान चल रहा है, जबकि शाहजहांपुर और पीलीभीत में यह काम बजट के अभाव में रुका हुआ है। शाहजहांपुर की 10 में से 5 गौशालाएं पूरी हो चुकी हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत मंडल का वार्षिक लक्ष्य 7800 है। अब तक 11236 आवेदन बैंक भेजे गए, जिनमें से 2608 को मंजूरी और 2242 को ऋण वितरित हो चुका है। इस योजना में प्रदेश स्तर पर बरेली सातवें स्थान पर है।
मंडल में 177 सड़कों (504 किमी) में से 118 सड़कों का निर्माण पूरा हो गया है। हालांकि दातागंज में राजकीय डिग्री कॉलेज और बरेली का सैटेलाइट बस अड्डा अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। पांच साल से अधिक पुराने वादों में कमी आई है। रेरा की कोई आरसी लंबित नहीं है। आईजीआरएस और एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की स्थिति भी संतोषजनक पाई गई।
मंडलायुक्त ने अभियोजन कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि जितने सम्मन जारी हो रहे हैं, उसके अनुपात में गवाहों की उपस्थिति बेहद कम है, जिसकी जांच करने के निर्देश दिए गए। बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त प्रदीप कुमार, अपर आयुक्त न्यायिक प्रीति जायसवाल, जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह, बदायूं के डीएम अवनीश राय, शाहजहांपुर के डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह समेत मंडल स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।