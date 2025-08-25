Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

मंडलीय समीक्षा बैठक में अफसरों की क्लास, कमिश्नर ने गिनाईं कमियां, दिए सुधार के निर्देश

विकास भवन सभागार में सोमवार को हुई मंडलीय समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने चारों जिलों के अफसरों से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तलब की। बैठक में जीडीपी बढ़ाने से लेकर लंबित प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य सेवाएं, गौशालाओं की व्यवस्था और सड़कों के निर्माण तक पर विस्तार से चर्चा हुई।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 25, 2025

अफसरों के साथ बैठक करतीं कमिश्नर (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। विकास भवन सभागार में सोमवार को हुई मंडलीय समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने चारों जिलों के अफसरों से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तलब की। बैठक में जीडीपी बढ़ाने से लेकर लंबित प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य सेवाएं, गौशालाओं की व्यवस्था और सड़कों के निर्माण तक पर विस्तार से चर्चा हुई।

मंडलायुक्त ने कहा कि उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादकता घट रही है, जिस पर सुधार की जरूरत है। बरेली दलहन उत्पादन में आगे है, मगर गन्ना उत्पादन में गिरावट दर्ज हुई है। इस पर सभी सीडीओ को हालात का विश्लेषण कर रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए। धान खरीद की समीक्षा में बताया गया कि इस साल 408 क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं, जो लक्ष्य से तीन ज्यादा हैं। वहीं खरीफ-2025 डिजिटल क्रॉप सर्वे पंचायत सहायकों की मदद से शुरू हो गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर जोर

बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान टीबी उन्मूलन कार्यक्रम और संस्थागत प्रसव पर विशेष चर्चा हुई। शाहजहांपुर में निक्षय पोषण पोटली वितरण को बेहतर करने के निर्देश दिए गए। सभी चिकित्सा इकाइयों में फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एनओसी अनिवार्य करने पर जोर दिया गया।

गौशालाओं की व्यवस्थाओं की पड़ताल

मंडल में इस समय 627 गौशालाओं में करीब 66 हजार गोवंश संरक्षित हैं। बरेली और बदायूं में गोवंश को रात में दुर्घटनाओं से बचाने के लिए रेडियम बेल्ट पहनाने का अभियान चल रहा है, जबकि शाहजहांपुर और पीलीभीत में यह काम बजट के अभाव में रुका हुआ है। शाहजहांपुर की 10 में से 5 गौशालाएं पूरी हो चुकी हैं।

युवा उद्यमी योजना में बरेली सातवें स्थान पर

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत मंडल का वार्षिक लक्ष्य 7800 है। अब तक 11236 आवेदन बैंक भेजे गए, जिनमें से 2608 को मंजूरी और 2242 को ऋण वितरित हो चुका है। इस योजना में प्रदेश स्तर पर बरेली सातवें स्थान पर है।

सड़क और बड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा

मंडल में 177 सड़कों (504 किमी) में से 118 सड़कों का निर्माण पूरा हो गया है। हालांकि दातागंज में राजकीय डिग्री कॉलेज और बरेली का सैटेलाइट बस अड्डा अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। पांच साल से अधिक पुराने वादों में कमी आई है। रेरा की कोई आरसी लंबित नहीं है। आईजीआरएस और एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की स्थिति भी संतोषजनक पाई गई।

गवाहों की गैरहाजिरी पर नाराजगी

मंडलायुक्त ने अभियोजन कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि जितने सम्मन जारी हो रहे हैं, उसके अनुपात में गवाहों की उपस्थिति बेहद कम है, जिसकी जांच करने के निर्देश दिए गए। बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त प्रदीप कुमार, अपर आयुक्त न्यायिक प्रीति जायसवाल, जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह, बदायूं के डीएम अवनीश राय, शाहजहांपुर के डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह समेत मंडल स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2025 09:33 pm

Published on:

25 Aug 2025 09:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मंडलीय समीक्षा बैठक में अफसरों की क्लास, कमिश्नर ने गिनाईं कमियां, दिए सुधार के निर्देश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.