मंडलीय समीक्षा बैठक में अफसरों की क्लास, कमिश्नर ने गिनाईं कमियां, दिए सुधार के निर्देश

मंडलायुक्त ने कहा कि उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादकता घट रही है, जिस पर सुधार की जरूरत है। बरेली दलहन उत्पादन में आगे है, मगर गन्ना उत्पादन में गिरावट दर्ज हुई है। इस पर सभी सीडीओ को हालात का विश्लेषण कर रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए। धान खरीद की समीक्षा में बताया गया कि इस साल 408 क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं, जो लक्ष्य से तीन ज्यादा हैं। वहीं खरीफ-2025 डिजिटल क्रॉप सर्वे पंचायत सहायकों की मदद से शुरू हो गया है।