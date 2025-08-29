राष्ट्रीय खेल दिवस पर बरेली स्टेडियम में गूंजा मेजर ध्यानचंद का नाम, बच्चों की हॉकी में दिखा जोश

दिन की शुरुआत 14 साल के बच्चों की हॉकी प्रतियोगिता से हुई। उद्घाटन सांसद छत्रपाल गंगवार ने किया। पहले मैच में किंग्स इलेवन ने स्टार क्लब को 4-0 से हराया। दूसरे मैच में सेक्रेट हार्ट ने रिठौरा क्लब को 3-0 से मात दी। तीसरे मैच में खेलो इंडिया सेंटर ने किंग्स इलेवन को 10-0 से रौंदा। चौथे मैच में स्टेडियम ट्रेनीज ने सेक्रेट हार्ट को 3-0 से हराकर जीत दर्ज की। मैचों में निर्णायक की भूमिका पुष्पेंद्र, राहुल, नितिन, राहिल, रोहित और आकृति ने निभाई।