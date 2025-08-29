राष्ट्रीय खेल दिवस पर बरेली स्टेडियम में गूंजा मेजर ध्यानचंद का नाम, बच्चों की हॉकी में दिखा जोश

बरेली। हाकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर शुक्रवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम बरेली में खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ से लाइव संबोधन एलईडी स्क्रीन पर दिखाया गया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से संवाद किया और खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों और खेल प्रेमियों ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद छत्रपाल गंगवार थे। उनके साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार, महापौर उमेश गौतम, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, जिला ओलंपिक संघ अध्यक्ष आशीष गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पदमवीर सिंह (कबड्डी) और गीता शर्मा (हॉकी) भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें मेजर ध्यानचंद से प्रेरणा लेने की सलाह दी।
दिन की शुरुआत 14 साल के बच्चों की हॉकी प्रतियोगिता से हुई। उद्घाटन सांसद छत्रपाल गंगवार ने किया। पहले मैच में किंग्स इलेवन ने स्टार क्लब को 4-0 से हराया। दूसरे मैच में सेक्रेट हार्ट ने रिठौरा क्लब को 3-0 से मात दी। तीसरे मैच में खेलो इंडिया सेंटर ने किंग्स इलेवन को 10-0 से रौंदा। चौथे मैच में स्टेडियम ट्रेनीज ने सेक्रेट हार्ट को 3-0 से हराकर जीत दर्ज की। मैचों में निर्णायक की भूमिका पुष्पेंद्र, राहुल, नितिन, राहिल, रोहित और आकृति ने निभाई।
कार्यक्रम के दौरान बारिश ने खलल डाला, जिसकी वजह से कई अन्य खेल मुकाबले स्थगित कर दिए गए। ये मैच अब शनिवार को खेले जाएंगे। वहीं, विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को 31 अगस्त को राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया पुरस्कार देंगे।