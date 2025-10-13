ऑपरेशन क्लीन: बारादरी पुलिस ने पकड़ी नकली हार्पिक की 1078 बोतलें, गड्ढे में दबाकर किया नष्ट

जानकारी के मुताबिक, यह नकली हार्पिक साल 2023 में थाना बारादरी क्षेत्र से बरामद की गई थी। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इसे दो बड़े कट्टों, 10 पेटियों और 13 प्लास्टिक बैग में भरकर जब्त किया था। अदालत के आदेश के बाद इसे निस्तारित किया गया। निस्तारण की कार्रवाई सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव की देखरेख में की गई। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार पांडेय, हेड मोहर्रिर रवि सिंह और हेड कांस्टेबल संदीप राठी भी मौजूद रहे।