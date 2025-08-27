ऑपरेशन कायाकल्प की रफ्तार सुस्त, शिक्षा विभाग के कामकाज से नाराज हुए डीएम, लगाई फटकार

बरेली। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को हुई बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने अफसरों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट योजना के तहत जिन स्कूलों में निर्माण कार्य अधूरा है, उसे हर हाल में जल्द पूरा कराया जाए।
बैठक में खुलासा हुआ कि जिले के कई प्राथमिक स्कूलों में अब तक बाउंड्रीवाल अधूरी पड़ी है। इस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जिले के कई स्वयं सहायता समूह मसाले और अन्य खाद्य उत्पाद बना रहे हैं। इन्हें स्कूलों में प्रयोग में लाया जाए ताकि बच्चों को अच्छी क्वालिटी का सामान मिले और समूहों को भी बढ़ावा मिले।
बैठक में यह भी सामने आया कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कई स्कूलों में अधूरे काम पड़े हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जितना भी काम पूरा हो, उसे पोर्टल पर अपडेट भी किया जाए। डीएम ने टाउन एरिया के स्कूलों में कमजोर नामांकन पर नाराजगी जताई और कहा कि इस स्थिति में सुधार लाना होगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव, परियोजना निदेशक डीआरडीए चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी कमल किशोर, जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार समेत सभी खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे।