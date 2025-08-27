ऑपरेशन कायाकल्प की रफ्तार सुस्त, शिक्षा विभाग के कामकाज से नाराज हुए डीएम, लगाई फटकार

बैठक में खुलासा हुआ कि जिले के कई प्राथमिक स्कूलों में अब तक बाउंड्रीवाल अधूरी पड़ी है। इस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जिले के कई स्वयं सहायता समूह मसाले और अन्य खाद्य उत्पाद बना रहे हैं। इन्हें स्कूलों में प्रयोग में लाया जाए ताकि बच्चों को अच्छी क्वालिटी का सामान मिले और समूहों को भी बढ़ावा मिले।