ऑपरेशन तौकीर: मौलाना के करीबी आरिफ पर फिर बड़ी कार्रवाई, 15 दुकानों और दो कपड़ों के शोरूम पर बीडीए की सील

शहर में उपद्रव के मास्टरमाइंड माने जा रहे मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शनिवार को बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) और प्रशासन की संयुक्त टीम ने आरिफ की अवैध संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने पीलीभीत बाईपास रोड स्थित आरिफ के कपड़ों के शोरूम और दुकानों को सील कर दिया। less than 1 minute read