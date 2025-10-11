ऑपरेशन तौकीर: मौलाना के करीबी आरिफ पर फिर बड़ी कार्रवाई, 15 दुकानों और दो कपड़ों के शोरूम पर बीडीए की सील

बरेली। शहर में उपद्रव के मास्टरमाइंड माने जा रहे मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शनिवार को बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) और प्रशासन की संयुक्त टीम ने आरिफ की अवैध संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने पीलीभीत बाईपास रोड स्थित आरिफ के कपड़ों के शोरूम और दुकानों को सील कर दिया।
बीडीए अधिकारियों के मुताबिक, फहम लॉन के मालिक आरिफ ने बिना नक्शा स्वीकृत कराए पूरे व्यावसायिक परिसर में जिम, होम डेकोर सेंटर और कपड़ों की दुकानें चला रखी थीं। जांच में निर्माण को अवैध पाए जाने पर बीडीए ने 15 दुकानों और दो शोरूम पर सीलिंग की कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो।
आरिफ पर यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले बीडीए की टीम ने उसके फहम लॉन, स्काई लार्क होटल और फ्लोरा गार्डन बारातघर को भी अवैध निर्माण मानते हुए सील किया था। प्रशासन अब फाइक एन्क्लेव निवासी फरहत के मकान और आरिफ के अन्य बारातघरों पर ध्वस्तीकरण की तैयारी में जुटा है। इस कार्रवाई में बीडीए के अजीत सिंह, तहसीलदार विदित कुमार और उनकी टीम शामिल रही।
