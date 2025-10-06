Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

बरेली

ऑपरेशन तौकीर: एक और सपा पार्षद के शोरूम, प्रधान के गैराज-वर्कशॉप और जिम पर बीडीए की सील, अब इनकी बारी

बवाल के बाद बीडीए का सीलिंग अभियान लगातार जारी है। सोमवार को बीडीए की टीम ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी कर सपा के पूर्व पार्षद, पार्षद व प्रधान समेत कई लोगों के अवैध निर्माणों को सील कर दिया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 06, 2025

बरेली। बवाल के बाद बीडीए का सीलिंग अभियान लगातार जारी है। सोमवार को बीडीए की टीम ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी कर सपा के पूर्व पार्षद, पार्षद व प्रधान समेत कई लोगों के अवैध निर्माणों को सील कर दिया। बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंदन ए के मुताबिक सभी निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किए गए थे। चेतावनी दी गई है कि आगे भी ऐसे अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

सबसे बड़ी कार्रवाई फरीदापुर चौधरी में हुई, जहां मौलाना तौकीर रजा के करीबी और सपा के पूर्व पार्षद वाजिद बेग के अवैध बरातघर पर बीडीए ने ताला जड़ दिया। बताया जा रहा है कि यह बरातघर करीब 1200 वर्ग मीटर जमीन पर बनाया गया था और बिना नक्शा पास कराए चलाया जा रहा था। टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में बरातघर पर सील लगाई और नोटिस चस्पा करते हुए साफ चेतावनी दी कि सील तोड़ने पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही बीडीए टीम ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र में कोहाड़ापीर पुल के नीचे सपा पार्षद कय्यूम उर्फ मुन्ना के अवैध शोरूम, वीर सावरकर नगर में नाजिर खां के गैराज, मोहनपुर ठिरिया में प्रधान जाकिर के टीन शेड वाले जिम और इसी गांव में इरफान के वर्कशॉप को भी सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर सीओ पंकज श्रीवास्तव, बीडीए के अवर अभियंता संदीप कुमार, अजीत साहनी, सीताराम, सुरेंद्र द्विवेदी, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, गजेन्द्र शर्मा और विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह समेत पूरी प्रवर्तन टीम मौजूद रही।

गौरतलब है कि बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद से बीडीए अब तक मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की कई संपत्तियों पर शिकंजा कस चुका है। इनमें आरिफ का फहम लान, फ्लोरा गार्डन, स्काई लार्क होटल, शराफत का बरातघर, नदीम की दुकानें और फरहत का मकान शामिल हैं।

Updated on:

06 Oct 2025 08:19 pm

Published on:

06 Oct 2025 08:18 pm

