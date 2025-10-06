ऑपरेशन तौकीर: एक और सपा पार्षद के शोरूम, प्रधान के गैराज-वर्कशॉप और जिम पर बीडीए की सील, अब इनकी बारी

इसके साथ ही बीडीए टीम ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र में कोहाड़ापीर पुल के नीचे सपा पार्षद कय्यूम उर्फ मुन्ना के अवैध शोरूम, वीर सावरकर नगर में नाजिर खां के गैराज, मोहनपुर ठिरिया में प्रधान जाकिर के टीन शेड वाले जिम और इसी गांव में इरफान के वर्कशॉप को भी सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर सीओ पंकज श्रीवास्तव, बीडीए के अवर अभियंता संदीप कुमार, अजीत साहनी, सीताराम, सुरेंद्र द्विवेदी, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, गजेन्द्र शर्मा और विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह समेत पूरी प्रवर्तन टीम मौजूद रही।