ऑपरेशन तौकीर : मौलाना के राइट हैंड डॉ. नफीस के बारातघर पर चला बुलडोज़र, सैलानी में भी ध्वस्त हो गई मार्केट

शनिवार सुबह से ही प्रशासनिक हलचल बढ़ गई थी। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर पुलिस, बीडीए और प्रशासन की टीमें अलसुबह मौके पर पहुँचीं। सबसे पहले इलाके की बिजली सप्लाई काटी गई, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। एसपी सिटी मानुष पारीक के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और पीएसी के जवानों ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी। दोपहर तक तीन बुलडोज़रों का काफिला रज़ा पैलेस पहुँचा और मुख्य गेट तोड़कर ध्वस्तीकरण शुरू हुआ।आसपास के इलाकों में लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन पुलिस ने किसी को पास नहीं आने दिया। बीडीए की टीम ने अवैध हिस्से को गिराने में तीन घंटे का समय लिया, जिसके बाद पूरे परिसर को सील कर दिया गया।