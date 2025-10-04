ऑपरेशन तौकीर : मौलाना के पार्टनर फरहत का फाइक एनक्लेव वाला आलीशान मकान सील, अब बाकी करीबियों पर गिरेगी गाज

बरेली। बरेली में उपद्रव के बाद अब ऑपरेशन तौकीर शुरू हो गया है। नफरती मौलाना तौकीर रज़ा खां को फंडिंग करने शरण और सहयोग देने वालों के खिलाफ पुलिस और बरेली विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में शनिवार को प्रशासन ने मौलाना के करीबी सहयोगी और कारोबारी फरहत खां के फाइक एनक्लेव स्थित आलीशान मकान को सील कर दिया है। फरहत खां लंबे समय से तौकीर रज़ा के पार्टनर और मददगार माने जाते हैं। उन पर आरोप है कि बरेली में बवाल के दौरान उन्होंने न केवल मौलाना को शरण दी बल्कि उनके कार्यक्रमों में आर्थिक सहायता भी की थी। उनके घर बैठकर ही मौलाना ने वीडियो वायरल किये थे।