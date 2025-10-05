ऑपरेशन तौकीर: वक्फ की जमीन पर बना था मौलाना के करीबी डॉ. नफीस का बारातघर, दूसरे दिन भी चले बुलडोजर

सुबह करीब 10 बजे बीडीए की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और बरातघर के शेष हिस्से को ढहाना शुरू किया। शनिवार को करीब 70 फीसदी हिस्से को ध्वस्त किया जा चुका था, जबकि शेष 30 फीसदी हिस्सा रविवार को मलबे में तब्दील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम रहे। आस-पास के घरों की छतों से लोग बुलडोजर की गर्जना का मंजर देखते रहे। बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंदन ए के मुताबिक, बरातघर का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के किया गया था। आवासीय नक्शे पर व्यावसायिक निर्माण किए जाने के कारण नोटिस जारी कर पहले ही चेताया गया था। बावजूद इसके निर्माण जारी रहा, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।