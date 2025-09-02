पंचायत चुनाव: घर-घर होगी वोटर लिस्ट की पड़ताल, ई-बीएलओ ऐप से काम करने वाले बीएलओ को मिलेंगे इनाम

बरेली। पंचायत चुनाव-2026 की तैयारी को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। मतदाता सूची के बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण की जिम्मेदारी बीएलओ और सुपरवाइजरों को सौंपी गई है। मंगलवार को तहसील आंवला के स्वर्ण पैलेस गेस्ट हाउस में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में बीएलओ और सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग हुई, जिसमें साफ निर्देश दिए गए कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से जोड़ने या हटाने से पहले पूरी तरह से घर-घर जाकर पड़ताल की जाए।