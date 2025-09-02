Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

पंचायत चुनाव: घर-घर होगी वोटर लिस्ट की पड़ताल, ई-बीएलओ ऐप से काम करने वाले बीएलओ को मिलेंगे इनाम

पंचायत चुनाव-2026 की तैयारी को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। मतदाता सूची के बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण की जिम्मेदारी बीएलओ और सुपरवाइजरों को सौंपी गई है। मंगलवार को तहसील आंवला के स्वर्ण पैलेस गेस्ट हाउस में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में बीएलओ और सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग हुई

बरेली

Avanish Pandey

Sep 02, 2025

ट्रेनिंग के दौरान मौजूद डीएम और अन्य अफसर (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। पंचायत चुनाव-2026 की तैयारी को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। मतदाता सूची के बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण की जिम्मेदारी बीएलओ और सुपरवाइजरों को सौंपी गई है। मंगलवार को तहसील आंवला के स्वर्ण पैलेस गेस्ट हाउस में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में बीएलओ और सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग हुई, जिसमें साफ निर्देश दिए गए कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से जोड़ने या हटाने से पहले पूरी तरह से घर-घर जाकर पड़ताल की जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि वोटर लिस्ट लोकतंत्र की रीढ़ है, इसमें गड़बड़ी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। बीएलओ को गांव-गांव जाकर डोर-टू-डोर सर्वे करना होगा, ताकि फर्जी नाम और गलतियों की गुंजाइश न रहे।

ई-बीएलओ ऐप से होगी एंट्री, मिलेंगे नकद इनाम

ट्रेनिंग के दौरान बताया गया कि बीएलओ अगर मोबाइल पर ई-बीएलओ ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें सामान्य मानदेय के साथ अतिरिक्त इनाम भी मिलेगा। पहले स्थान पर रहने वाले बीएलओ को 10 हजार, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 8 हजार और तीसरे स्थान पर रहने वाले बीएलओ को 6 हजार रुपये इनाम मिलेगा। जबकि पांच बीएलओ को सांत्वना पुरस्कार के रूप में तीन-तीन हजार रुपये दिए जाएंगे।

29 सितम्बर तक पूरी करनी होगी ड्यूटी

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतोष बहादुर सिंह ने साफ कहा कि सभी बीएलओ को 29 सितम्बर 2025 तक घर-घर जाकर फॉर्म-11 पर सूचना जुटाकर तहसील कार्यालय में जमा करनी होगी। लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई भी तय है। बैठक में एडीएम (वित्त एवं राजस्व) संतोष बहादुर सिंह, एसडीएम आंवला विदुषी सिंह, खंड विकास अधिकारी समेत सभी बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 09:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पंचायत चुनाव: घर-घर होगी वोटर लिस्ट की पड़ताल, ई-बीएलओ ऐप से काम करने वाले बीएलओ को मिलेंगे इनाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट