45 केंद्रों पर सख्त निगरानी में हुई पीईटी परीक्षा, पहले दिन 41 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल, जंक्शन पर मची अफरातफरी

बरेली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) शनिवार से बरेली में शुरू हो गई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। शहर और देहात के 45 परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही कड़ी चेकिंग शुरू हो गई। अभ्यर्थियों को गेट पर सघन तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया गया। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इसके बाद दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक कराई गई।