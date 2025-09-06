45 केंद्रों पर सख्त निगरानी में हुई पीईटी परीक्षा, पहले दिन 41 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल, जंक्शन पर मची अफरातफरी

बरेली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) शनिवार से बरेली में शुरू हो गई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। शहर और देहात के 45 परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही कड़ी चेकिंग शुरू हो गई। अभ्यर्थियों को गेट पर सघन तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया गया। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इसके बाद दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक कराई गई।
शनिवार को पहली और दूसरी पाली में करीब 20,880-20,880 अभ्यर्थी शामिल हुए। रविवार को भी उतने ही परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यानी दो दिन में कुल 83,520 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
परीक्षा खत्म होते ही बरेली जंक्शन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का-मुक्की तक की नौबत आ गई। खास बात यह रही कि इस बार रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें भी चलाईं, लेकिन परीक्षार्थियों का रेला इतना बड़ा था कि वे नाकाफी साबित हुईं।
आदर्श निकेतन इंटर कॉलेज, बीएल इंटरनेशनल स्कूल, बरेली कॉलेज (ब्लॉक ए से ई तक), बरेली इंटर कॉलेज, भारत इंटर कॉलेज, छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, महामाया विहार पब्लिक स्कूल, मौलाना आजाद इंटर कॉलेज, श्री गुलाब राय मान्टेसरी, श्री गुरु गोबिंद सिंह इंटर कॉलेज, श्री गुरु नानक रिखी सिंह कन्या इंटर कॉलेज समेत कुल 45 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई।
जिला प्रशासन ने परीक्षा को नकलविहीन कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। एडीएम नगर सौरभ दुबे खुद निगरानी में जुटे रहे। केंद्रों पर मजिस्ट्रेट तैनात रहे और बाहर किसी भी तरह की दुकानें खोलने पर रोक रही। अभ्यर्थियों को गेट पर तलाशी के बाद ही अंदर प्रवेश दिया गया।