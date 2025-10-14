मिठाई की चमक में छिपा जहर: पनीर पाउडर और रिफाइंड से बन रही थी बर्फी, सरसों तेल भी मिलावटी, 6 क्विंटल मिठाई, 4.8 क्विंटल पनीर कराया नष्ट

बरेली। दीपावली को लेकर बाजार में रौनक है, लेकिन इसी रौनक के बीच मिलावटखोरों ने मीठे त्योहार की मिठास में ज़हर घोल दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर कुल 6 क्विंटल मिलावटी मिठाई और 4.8 क्विंटल पनीर नष्ट कराया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान अलग-अलग दुकानों से 26 नमूने भी जांच के लिए जब्त किए गए। टीम को अधिकतर मिठाइयों में रिफाइंड ऑयल, कलर और पाउडर खोया की मिलावट मिली।