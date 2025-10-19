Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली में 1 और 2 नवंबर को पुलिस भर्ती परीक्षा, 13 केंद्रों पर बैठेंगे हजारों अभ्यर्थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, डीआईजी ने दिए ये निर्देश

पुलिस विभाग में नौकरियों की राह देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बरेली में 1 और 2 नवंबर को पुलिस भर्ती परीक्षाएं होने जा रही हैं। प्रशासन ने परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा केंद्रों से लेकर सुरक्षा तक की हर व्यवस्था पर अफसरों की पैनी नजर है।

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 19, 2025

बरेली। पुलिस विभाग में नौकरियों की राह देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बरेली में 1 और 2 नवंबर को पुलिस भर्ती परीक्षाएं होने जा रही हैं। प्रशासन ने परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा केंद्रों से लेकर सुरक्षा तक की हर व्यवस्था पर अफसरों की पैनी नजर है।

डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि 1 नवंबर को कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए की परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए शहर में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 6960 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं 2 नवंबर को पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) पदों की परीक्षा होगी। इस दिन 13 केंद्रों पर करीब 6000 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर पुलिस प्रभारी, नियंत्रण कक्ष प्रभारी और फिस्किंग टीम तैनात रहेगी। इसके अलावा 15 निरीक्षक, 76 उपनिरीक्षक, 15 हेड कांस्टेबल, 124 आरक्षी, 45 महिला आरक्षी और 15 अभिसूचना इकाई के पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए गए हैं।

शहर को परीक्षा सुरक्षा के हिसाब से अलग-अलग सेक्टरों में बांटा गया है। हर तीन केंद्रों पर एक सेक्टर अधिकारी यानी क्षेत्राधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है, जो लगातार निरीक्षण करते रहेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों का सत्यापन और व्यवस्था जांच ली गई है। साथ ही जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिया गया है, ताकि किसी भी स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रशासन का दावा है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और नकलमुक्त माहौल में संपन्न कराई जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 06:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में 1 और 2 नवंबर को पुलिस भर्ती परीक्षा, 13 केंद्रों पर बैठेंगे हजारों अभ्यर्थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, डीआईजी ने दिए ये निर्देश

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रजऊ परसपुर मेले में हुई अभिषेक की हत्या का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार, सामने आया ये सच

बरेली

मीरगंज में युवक की बेरहमी से हत्या, ट्रैक्टर की पटिया के पीट–पीटकर उतारा मौत के घाट, गांव में तनाव

बरेली

स्मार्ट मीटर का करंट: दिवाली से पहले 2 हजार की जगह 6 हजार रुपये में मिलेगा कनेक्शन

बरेली

पत्नी की पोर्न वीडियो की वायरल, विरोध पर पति ने सास बहू दोनों को पीटा, घर से निकाला

बरेली

घर में घुसकर अकेली महिला से छेड़छाड़, आरोपियों ने की अपहरण की कोशिश, फिर हुआ ये

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.