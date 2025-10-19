बरेली में 1 और 2 नवंबर को पुलिस भर्ती परीक्षा, 13 केंद्रों पर बैठेंगे हजारों अभ्यर्थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, डीआईजी ने दिए ये निर्देश

बरेली। पुलिस विभाग में नौकरियों की राह देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बरेली में 1 और 2 नवंबर को पुलिस भर्ती परीक्षाएं होने जा रही हैं। प्रशासन ने परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा केंद्रों से लेकर सुरक्षा तक की हर व्यवस्था पर अफसरों की पैनी नजर है।
डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि 1 नवंबर को कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए की परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए शहर में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 6960 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं 2 नवंबर को पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) पदों की परीक्षा होगी। इस दिन 13 केंद्रों पर करीब 6000 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर पुलिस प्रभारी, नियंत्रण कक्ष प्रभारी और फिस्किंग टीम तैनात रहेगी। इसके अलावा 15 निरीक्षक, 76 उपनिरीक्षक, 15 हेड कांस्टेबल, 124 आरक्षी, 45 महिला आरक्षी और 15 अभिसूचना इकाई के पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए गए हैं।
शहर को परीक्षा सुरक्षा के हिसाब से अलग-अलग सेक्टरों में बांटा गया है। हर तीन केंद्रों पर एक सेक्टर अधिकारी यानी क्षेत्राधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है, जो लगातार निरीक्षण करते रहेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों का सत्यापन और व्यवस्था जांच ली गई है। साथ ही जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिया गया है, ताकि किसी भी स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रशासन का दावा है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और नकलमुक्त माहौल में संपन्न कराई जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग