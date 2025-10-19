बरेली में 1 और 2 नवंबर को पुलिस भर्ती परीक्षा, 13 केंद्रों पर बैठेंगे हजारों अभ्यर्थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, डीआईजी ने दिए ये निर्देश

शहर को परीक्षा सुरक्षा के हिसाब से अलग-अलग सेक्टरों में बांटा गया है। हर तीन केंद्रों पर एक सेक्टर अधिकारी यानी क्षेत्राधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है, जो लगातार निरीक्षण करते रहेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों का सत्यापन और व्यवस्था जांच ली गई है। साथ ही जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिया गया है, ताकि किसी भी स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रशासन का दावा है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और नकलमुक्त माहौल में संपन्न कराई जाएगी।