पुलिस, छात्र और एनसीसी कैडेट्स ने लगाई एकता की दौड़, गूंजे भारत माता की जय के नारे, एडीजी बोले— युवाओं को सरदार पटेल से लेनी चाहिए प्रेरणा

रिजर्व पुलिस लाइन से शुरू हुई यह दौड़ गांधी उद्यान तक पहुंची, जहां तक पूरे रास्ते भारत माता की जय वंदे मातरम् और राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। कार्यक्रम का आगाज एडीजी जोन बरेली रमित शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की वजह से ही आज भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। यह दौड़ सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक संकल्प है। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि इस मौके पर युवाओं को सरदार पटेल के विचारों से सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह दौड़ फिटनेस के साथ देशभक्ति का संदेश भी देती है।