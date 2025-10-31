पुलिस, छात्र और एनसीसी कैडेट्स ने लगाई एकता की दौड़, गूंजे भारत माता की जय के नारे, एडीजी बोले— युवाओं को सरदार पटेल से लेनी चाहिए प्रेरणा

बरेली। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर शुक्रवार सुबह बरेली एकता और देशभक्ति के रंग में रंग गया। रन फॉर यूनिटी 2025 के नाम से निकली इस दौड़ में पुलिस, प्रशासन, एनसीसी कैडेट्स और सैकड़ों छात्रों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर एडीजी रमित शर्मा ने कहा युवाओं को सरदार पटेल से प्रेरणा लेनी चाहिए।
रिजर्व पुलिस लाइन से शुरू हुई यह दौड़ गांधी उद्यान तक पहुंची, जहां तक पूरे रास्ते भारत माता की जय वंदे मातरम् और राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। कार्यक्रम का आगाज एडीजी जोन बरेली रमित शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की वजह से ही आज भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। यह दौड़ सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक संकल्प है। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि इस मौके पर युवाओं को सरदार पटेल के विचारों से सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह दौड़ फिटनेस के साथ देशभक्ति का संदेश भी देती है।
एसएसपी अनुराग आर्य ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा सरदार पटेल ने 562 रियासतों को जोड़कर अखंड भारत बनाया। आज का आयोजन उसी भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास है। बरेली पुलिस हमेशा राष्ट्र और जनता की सेवा के लिए तैयार है। एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। एनसीसी कैडेट्स और छात्रों ने झंडे लहराते हुए दौड़ में जोश भर दिया। पूरा माहौल एकता और देशप्रेम से सराबोर हो गया।
इस मौके पर एडीजी रमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार साहनी, एसएसपी अनुराग आर्य के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, थाना प्रभारी, पुलिस कर्मी, पीएसी, महिला रिक्रूट आरक्षी, एनसीसी कैडेट्स और स्कूलों के छात्र शामिल रहे। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, वहीं एम्बुलेंस, चिकित्सा टीम और पेयजल की व्यवस्था भी रही। रन फॉर यूनिटी का मकसद सरदार पटेल के राष्ट्र एकीकरण के योगदान को याद करना और समाज में एकता, सौहार्द और भाईचारे का संदेश फैलाना रहा।
