नशे के सौदागर गिरोहों पर पुलिस का शिकंजा, 8 गैंगों के 31 तस्करों की खुली हिस्ट्रीशीट, जल्द लगेगी गैंगस्टर

मोहनपुर का 59 वर्षीय शहादत खां अपने तीन साथियों के साथ गैंग चलाता है। अंजनी गांव का राहुल (25) भी तस्करी में सक्रिय है, जिसकी साथी शांति कुमारी झारखंड की रहने वाली है। बदायूं जिले का महावीर अपने तीन साथियों के साथ बरेली में धंधा फैलाए हुए है। राजेंद्रपाल नाम का तस्कर छह साथियों के साथ गैंगबाजी करता है, जिसमें हरिद्वार और झारखंड तक के अपराधी जुड़े हैं। फतेहगंज पश्चिमी का मोनिश, इज्जतनगर का अखिल विश्वकर्मा और बिथरी चैनपुर का नौबत यादव भी अपने-अपने गिरोह के साथ पुलिस की निगरानी सूची में आ गए हैं। सबसे चर्चित नाम बारादरी इलाके का असगर अली उर्फ गुड्डू है, जो अपनी पत्नी नूरी और अन्य साथियों के साथ तस्करी का बड़ा नेटवर्क चला रहा था।