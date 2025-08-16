त्योहारों पर पुलिस का सख्त पहरा, माहौल बिगाड़ने वालों पर चलेगा डंडा, पुलिसकर्मियों को भी मिली चेतावनी

बरेली। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस लाइन सभागार में शनिवार को उच्चस्तरीय बैठक हुई। एडीजी रमित शर्मा ने डीआईजी अजय कुमार साहनी, एसएसपी अनुराग आर्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर आयोजन समितियों व संभ्रांत नागरिकों से संवाद किया।
बैठक में उर्स-ए-आला हजरत, बारावफात और गंगा रानी शोभायात्रा जैसे पर्वों को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की गई। बैठक में एडीजी ने साफ कहा कि त्योहार पर गड़बड़ी फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अफवाह उड़ाने वालों और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी।
डीआईजी अजय कुमार साहनी और एसएसपी अनुराग आर्य ने भी आयोजकों व संभ्रांत नागरिकों से अपील की कि त्योहारों को आपसी सौहार्द और परंपराओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। एडीजी ने कहा कि त्योहारों पर पुलिस पूरी तरह चौकन्नी रहेगी। सभी थानों से लेकर चौकियों तक फोर्स को तैनात किया जाएगा। अधिकारियों ने मातहतों को चेताया कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।