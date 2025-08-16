त्योहारों पर पुलिस का सख्त पहरा, माहौल बिगाड़ने वालों पर चलेगा डंडा, पुलिसकर्मियों को भी मिली चेतावनी

डीआईजी अजय कुमार साहनी और एसएसपी अनुराग आर्य ने भी आयोजकों व संभ्रांत नागरिकों से अपील की कि त्योहारों को आपसी सौहार्द और परंपराओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। एडीजी ने कहा कि त्योहारों पर पुलिस पूरी तरह चौकन्नी रहेगी। सभी थानों से लेकर चौकियों तक फोर्स को तैनात किया जाएगा। अधिकारियों ने मातहतों को चेताया कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।