पंचायत चुनाव से पहले गरमाई सियासत, वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री से की ग्राम प्रधान की शिकायत, जाने पूरा मामला

बरेली। पंचायत चुनाव नजदीक आते ही इज्जतनगर क्षेत्र में सियासत गरमा गई है। गांव धौरेरा माफी में मौजूदा ग्राम प्रधान के परिवार पर सोशल मीडिया के जरिए कीचड़ उछाले जाने का मामला सामने आया है। प्रधान पति ने इस संबंध में एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित राकेश ने बताया कि उनकी पत्नी मौजूदा प्रधान हैं और बीते चार सालों से गांव में विकास कार्य कर रही हैं। इसी वजह से विरोधी गुट नाराज है। आरोप है कि 'रजत पटेल' नाम की फर्जी फेसबुक आईडी से लगातार भड़काऊ पोस्ट और फर्जी वीडियो डाले जा रहे हैं। इन पोस्टों में प्रधान और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां लिखी जा रही हैं और इन्हें मुख्यमंत्री, सांसद, जिलाधिकारी व चुनाव आयोग तक भेजा जा रहा है।
राकेश का दावा है कि विरोधी पक्ष चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। आरोप यह भी है कि फेसबुक पर सक्रिय रजत पटेल खुद को अगला प्रधान बताकर प्रचार कर रहा है और यह दावा कर रहा है कि चुनाव जीतने के लिए वह तीन करोड़ रुपये खर्च करेगा।
शिकायत पर एसएसपी अनुराग आर्य के आदेश पर इज्जतनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर बिजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।