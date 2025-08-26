पंचायत चुनाव से पहले गरमाई सियासत, वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री से की ग्राम प्रधान की शिकायत, जाने पूरा मामला

पीड़ित राकेश ने बताया कि उनकी पत्नी मौजूदा प्रधान हैं और बीते चार सालों से गांव में विकास कार्य कर रही हैं। इसी वजह से विरोधी गुट नाराज है। आरोप है कि 'रजत पटेल' नाम की फर्जी फेसबुक आईडी से लगातार भड़काऊ पोस्ट और फर्जी वीडियो डाले जा रहे हैं। इन पोस्टों में प्रधान और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां लिखी जा रही हैं और इन्हें मुख्यमंत्री, सांसद, जिलाधिकारी व चुनाव आयोग तक भेजा जा रहा है।