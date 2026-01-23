इवेंट मैनेजर पूजा राणा हत्याकांड: पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश, फायरिंग के बाद मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

बरेली। इवेंट मैनेजर पूजा राणा हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी विमल कुमार ने पुलिस कस्टडी में रहते हुए फरार होने की साजिश रच डाली। स्कूटी और मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए ले जाए जाने के दौरान आरोपी ने मौका देखकर पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की।
शुक्रवार को पुलिस टीम आरोपी को मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए बीडीए रामगंगा कॉलोनी, थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र लेकर पहुंची। जैसे ही आरोपी ने एक स्थान बताकर पुलिस को वहां ले गया, उसी दौरान उसने पहले से छुपाकर रखे लोडेड तमंचे से पुलिस टीम पर अचानक फायर झोंक दिया।
अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आरोपी पुलिस कस्टडी से भाग निकलने की कोशिश करने लगा। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई। गोली लगते ही आरोपी मौके पर गिर पड़ा और उसकी फरारी की कोशिश नाकाम हो गई।
मुठभेड़ के बाद आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और 315 बोर का खोखा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर फील्ड यूनिट बुलाकर साक्ष्य जुटाए। घायल आरोपी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां कड़ी पुलिस निगरानी में उसका उपचार चल रहा है।
पूजा राणा हत्याकांड में पहले ही हत्या की वारदात से सनसनी फैली हुई थी, अब आरोपी द्वारा पुलिस कस्टडी में फायरिंग और फरारी की कोशिश ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
