इवेंट मैनेजर पूजा राणा हत्याकांड: पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश, फायरिंग के बाद मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आरोपी पुलिस कस्टडी से भाग निकलने की कोशिश करने लगा। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई। गोली लगते ही आरोपी मौके पर गिर पड़ा और उसकी फरारी की कोशिश नाकाम हो गई।