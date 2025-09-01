ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस-ए-मोहम्मदी की तैयारी तेज, प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील इलाकों पर रहेगी पैनी नजर, डीएम ने दिए ये निर्देश

बरेली। शहर में शुक्रवार को ईद मिलादुन्नबी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर गुरुवार को पुराने शहर और शुक्रवार को नए शहर से जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला जाएगा। त्योहार को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में डीएम ने साफ कहा कि जुलूस मार्गों पर सफाई, पेयजल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था और यातायात प्रबंधन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस और प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थानीय नागरिकों और धर्मगुरुओं के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा जाए, ताकि त्योहार पूरी तरह से शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट इशिता किशोर, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एडीएम सिटी सौरभ दुबे, एसपी साउथ अंशिका वर्मा, एसपी ट्रैफिक अकमल खान, एसपी उत्तरी मुकेश चंद मिश्रा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।