ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस-ए-मोहम्मदी की तैयारी तेज, प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील इलाकों पर रहेगी पैनी नजर, डीएम ने दिए ये निर्देश

उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थानीय नागरिकों और धर्मगुरुओं के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा जाए, ताकि त्योहार पूरी तरह से शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट इशिता किशोर, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एडीएम सिटी सौरभ दुबे, एसपी साउथ अंशिका वर्मा, एसपी ट्रैफिक अकमल खान, एसपी उत्तरी मुकेश चंद मिश्रा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।