Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

बरेलवियों को राजनीति में लाने की तैयारी, मुस्लिम एजेंडा जारी, मौलाना बोले- मुसलमानों में फैली बुराइयों के खिलाफ चलाएंगे आंदोलन

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सोमवार को बरेली में मुस्लिम एजेंडा जारी किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में तेजी से बढ़ रही सामाजिक, धार्मिक और नैतिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। रजवी ने स्पष्ट कहा कि समाज को अब अपनी कमजोरियों को पहचानकर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना होगा।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 18, 2025

बैठक के दौरान मौजूद मौलाना शहाबुद्दीन व अन्य लोग (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सोमवार को बरेली में मुस्लिम एजेंडा जारी किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में तेजी से बढ़ रही सामाजिक, धार्मिक और नैतिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। रजवी ने स्पष्ट कहा कि समाज को अब अपनी कमजोरियों को पहचानकर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना होगा।

राजनीति में पिछड़े बरेलवी, अब होगी नुमाइंदगी

मौलाना रजवी ने कहा कि बरेलवी समुदाय राजनीति के क्षेत्र में काफी पीछे रह गया है क्योंकि उलमा ने सीधे तौर पर राजनीति में रुचि नहीं ली। इसकी वजह से नौजवानों को आगे आने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी हालात में अब बरेलवी समुदाय को राजनीति में सक्रिय होना होगा। हर जिले में बरेलवी नेतृत्व को तैयार कर दमखम के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

शिक्षा पर जोर

उन्होंने शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी जरूरत बताते हुए कहा कि पैगंबर-ए-इस्लाम ने सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया था, लेकिन मुसलमान आज भी इस क्षेत्र में पिछड़े हैं। रजवी ने कहा कि सरकारों पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय मुसलमानों को खुद अपनी आने वाली पीढ़ी की तालीम और तरबियत का जिम्मा उठाना होगा।

गैर-शरई कामों से बचने की अपील

मौलाना रजवी ने मुस्लिम समाज की शादियों में बढ़ती फिजूलखर्ची और दिखावे पर रोक लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि शादी को इस्लाम ने आसान बनाया है लेकिन आज यह महंगा और बोझिल कर दी गई है। दहेज की मांग और नुमाइश नाजायज है। वहीं बारात, वलीमा और हॉल बुकिंग पर होने वाली फिजूलखर्ची बंद होनी चाहिए। शादियों में खड़े होकर खाने की परंपरा शरीयत के खिलाफ है, बैठकर खाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव

-अमीर मुसलमानों को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने चाहिए।
-धार्मिक और आधुनिक शिक्षा में संतुलन लाना जरूरी है।
-आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाएं।
-गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा व कोचिंग दी जाए।
-लड़कियों के लिए अलग स्कूल और कॉलेज खोले जाएं ताकि वे भी तरक्की कर सकें।

फिजूलखर्ची और नशे पर रोक जरूरी

रजवी ने कहा कि आज कई नौजवान नशे के शिकार हो चुके हैं, जिससे परिवार और समाज दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए मस्जिदों के इमाम और समाज के बुद्धिजीवी आगे आएं। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को जलसा, जुलूस और उर्स में होने वाली जरूरत से ज्यादा फिजूलखर्ची से बचना चाहिए।

पीरी-मुरीदी को न बनाएं असल इस्लाम

उन्होंने कहा कि असल इस्लाम पीरी-मुरीदी नहीं बल्कि तौहीद, नमाज, रोजा, हज और जकात है। इन्हीं इबादतों से खुदा और रसूल खुश होते हैं। मौलाना रजवी का साफ कहना था कि समाज को आत्मनिरीक्षण करते हुए शिक्षा, सादगी और सुधार की राह पर चलना होगा, तभी तरक्की संभव है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 05:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेलवियों को राजनीति में लाने की तैयारी, मुस्लिम एजेंडा जारी, मौलाना बोले- मुसलमानों में फैली बुराइयों के खिलाफ चलाएंगे आंदोलन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.