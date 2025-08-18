बरेलवियों को राजनीति में लाने की तैयारी, मुस्लिम एजेंडा जारी, मौलाना बोले- मुसलमानों में फैली बुराइयों के खिलाफ चलाएंगे आंदोलन

मौलाना रजवी ने मुस्लिम समाज की शादियों में बढ़ती फिजूलखर्ची और दिखावे पर रोक लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि शादी को इस्लाम ने आसान बनाया है लेकिन आज यह महंगा और बोझिल कर दी गई है। दहेज की मांग और नुमाइश नाजायज है। वहीं बारात, वलीमा और हॉल बुकिंग पर होने वाली फिजूलखर्ची बंद होनी चाहिए। शादियों में खड़े होकर खाने की परंपरा शरीयत के खिलाफ है, बैठकर खाने की व्यवस्था होनी चाहिए।