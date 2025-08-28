शादी का दबाव, फेसबुक पर फोटो वायरल… ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवती ने खाया जहर, निजी अस्पताल में भर्ती

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई एक युवती ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने पीलीभीत निवासी युवक विक्की और उसके पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
करीब एक साल पहले युवती का रिश्ता पीलीभीत के विक्की से तय हुआ था। इस दौरान उसने युवती की कुछ तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर लीं। बाद में परिवार को पता चला कि विक्की नशे और जुए का आदी है और उसका चाल-चलन भी ठीक नहीं है। शादी से इनकार करते ही विक्की ने युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया वह कहता था शादी नहीं करोगी तो तस्वीरें वायरल कर दूंगा।
आरोप है कि 24 अगस्त को विक्की ने युवती की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट कर दीं। जब परिवार ने आपत्ति जताई तो विक्की अपने पिता और कुछ लड़कों के साथ युवती के घर पहुंच गया। वहां गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
लगातार ब्लैकमेलिंग और धमकियों से टूट चुकी युवती ने सोमवार सुबह कीटनाशक पी लिया। परिजनों ने आनन-फानन में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक बनी हुई है। इज्जतनगर पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर विक्की और उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।