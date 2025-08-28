शादी का दबाव, फेसबुक पर फोटो वायरल… ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवती ने खाया जहर, निजी अस्पताल में भर्ती

करीब एक साल पहले युवती का रिश्ता पीलीभीत के विक्की से तय हुआ था। इस दौरान उसने युवती की कुछ तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर लीं। बाद में परिवार को पता चला कि विक्की नशे और जुए का आदी है और उसका चाल-चलन भी ठीक नहीं है। शादी से इनकार करते ही विक्की ने युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया वह कहता था शादी नहीं करोगी तो तस्वीरें वायरल कर दूंगा।