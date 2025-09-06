प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप… छात्रा बोली कई सालों से हो रहा, मुंह खोलने पर मिल रही जान से मारने की धमकी

बरेली : शिक्षक दिवस के मौके पर जहां देशभर में शिक्षा और शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा था, वहीं बरेली कॉलेज में एक शर्मनाक घटना ने पूरे शिक्षण संस्थान को हिलाकर रख दिया। कॉलेज की एक छात्रा ने हिंदी विभाग के एक प्रोफेसर पर कई सालों से यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रा का दावा है कि जब उसने इस मामले को उजागर करने की कोशिश की, तो प्रोफेसर और उनके मार्गदर्शन में शोध कर रहे कुछ शोधार्थियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर को सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं।