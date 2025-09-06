प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप… छात्रा बोली कई सालों से हो रहा, मुंह खोलने पर मिल रही जान से मारने की धमकी

बरेली : शिक्षक दिवस के मौके पर जहां देशभर में शिक्षा और शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा था, वहीं बरेली कॉलेज में एक शर्मनाक घटना ने पूरे शिक्षण संस्थान को हिलाकर रख दिया। कॉलेज की एक छात्रा ने हिंदी विभाग के एक प्रोफेसर पर कई सालों से यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रा का दावा है कि जब उसने इस मामले को उजागर करने की कोशिश की, तो प्रोफेसर और उनके मार्गदर्शन में शोध कर रहे कुछ शोधार्थियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर को सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं।
छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने न केवल उसका यौन उत्पीड़न किया, बल्कि उनके शोधार्थियों ने उसे खुलेआम धमकाया। कुछ दिन पहले जब वह शिकायत दर्ज कराने कॉलेज पहुंची, तो शोधार्थियों ने उसे धमकी दी, जिसके बाद गुस्साई छात्रा ने कॉलेज कैंपस में जमकर हंगामा किया। मौके पर मौजूद शिक्षकों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और मामले को शांत किया। इसके बाद छात्रा ने कॉलेज प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपी, जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू हुई।
जानकारी के अनुसार, आरोपी प्रोफेसर को हाल ही में बरेली कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर प्रमोट किया गया था। उन्हें कॉलेज की कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी सौंपी गई थीं। हालांकि, छात्रा के गंभीर आरोपों के बाद प्राचार्य डॉ. ओपी राय ने तत्काल प्रभाव से उन्हें सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। जांच पूरी होने तक प्रोफेसर किसी भी शैक्षणिक या प्रशासनिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे।
प्राचार्य डॉ. ओपी राय ने बताया, 'छात्रा ने हिंदी विभाग के एक प्रोफेसर पर यौन शोषण और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। हमने वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. वंदना शर्मा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को 8 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा।'
मामले में यह भी सामने आया है कि विश्वविद्यालय के एक शिक्षक नेता ने प्रोफेसर को बचाने के लिए छात्रा और उसके परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की। जांच समिति को इस पहलू की गहन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार ने कहा, 'हमें बरेली कॉलेज में छात्रा द्वारा प्रोफेसर पर लगाए गए आरोपों की जानकारी मिली है। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई की जाएगी।'
जांच समिति की संयोजक डॉ. वंदना शर्मा ने कहा, 'मुझे जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। दोनों पक्षों को बुलाकर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे।'
इस मामले ने न केवल बरेली कॉलेज, बल्कि पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। जांच समिति की रिपोर्ट और कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यह घटना शिक्षा जगत में नैतिकता और सुरक्षा के सवाल खड़े करती है, जिसके समाधान के लिए कठोर कदम उठाए जाने की मांग उठ रही है।