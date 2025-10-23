भाजपा विधायक के करीबी प्रॉपर्टी डीलर पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जाने मामला

पीड़िता ने कहा कि आरोपियों ने सलेक्शन प्वाइंट तक उनका पीछा किया और छेड़छाड़ करते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन तब भी दोनों युवतियों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।