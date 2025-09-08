युवती की आत्महत्या का आरोपी झोलाछाप गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल किया था फोटो, कोर्ट ने भेजा जेल, जाने

बरेली। सीबीगंज इलाके में युवती को बदनाम करने के लिए फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले झोलाछाप को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।
मामला सीबीगंज के एक गांव का है। यहां रहने वाली युवती कभी-कभार इलाज के लिए रामपुर जनपद के मिलक निवासी झोलाछाप नरेंद्र कुमार के क्लीनिक पर जाया करती थी। आरोप है कि आरोपी युवती को फोन कर परेशान करता था। दो दिन पहले उसने युवती का फोटो एडिट कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दिया। फोटो वायरल होते ही युवती तनाव में आ गई।
परिवार के लोग जब नमाज पढ़ने गए थे, उसी दौरान बदनामी के डर से युवती ने घर में दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवती के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी झोलाछाप नरेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे दबोच लिया। थाना प्रभारी के मुताबिक, शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।