Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

युवती की आत्महत्या का आरोपी झोलाछाप गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल किया था फोटो, कोर्ट ने भेजा जेल, जाने

सीबीगंज इलाके में युवती को बदनाम करने के लिए फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले झोलाछाप को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 08, 2025

आरोपी झोलाछाप नरेंद्र कुमार (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। सीबीगंज इलाके में युवती को बदनाम करने के लिए फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले झोलाछाप को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।

मामला सीबीगंज के एक गांव का है। यहां रहने वाली युवती कभी-कभार इलाज के लिए रामपुर जनपद के मिलक निवासी झोलाछाप नरेंद्र कुमार के क्लीनिक पर जाया करती थी। आरोप है कि आरोपी युवती को फोन कर परेशान करता था। दो दिन पहले उसने युवती का फोटो एडिट कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दिया। फोटो वायरल होते ही युवती तनाव में आ गई।

परिवार के लोग जब नमाज पढ़ने गए थे, उसी दौरान बदनामी के डर से युवती ने घर में दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवती के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी झोलाछाप नरेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे दबोच लिया। थाना प्रभारी के मुताबिक, शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 12:39 pm

Published on:

08 Sept 2025 12:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / युवती की आत्महत्या का आरोपी झोलाछाप गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल किया था फोटो, कोर्ट ने भेजा जेल, जाने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.