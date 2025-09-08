युवती की आत्महत्या का आरोपी झोलाछाप गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल किया था फोटो, कोर्ट ने भेजा जेल, जाने

परिवार के लोग जब नमाज पढ़ने गए थे, उसी दौरान बदनामी के डर से युवती ने घर में दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवती के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी झोलाछाप नरेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे दबोच लिया। थाना प्रभारी के मुताबिक, शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।