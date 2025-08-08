झोलाछाप डॉक्टर ने फेसबुक पर किया अश्लील फोटो पोस्ट, आहत युवती ने की आत्महत्या, जाने पूरा मामला

बरेली। सीबीगंज क्षेत्र के एक गांव में झोलाछाप डॉक्टर की घटिया हरकतों से तंग आकर एक युवती ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। आरोप है कि आरोपी डॉक्टर ने युवती की तस्वीर को एडिट कर अश्लील तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। घटना से आहत होकर युवती ने शुक्रवार को अपने घर में फांसी लगा ली।