झोलाछाप डॉक्टर ने फेसबुक पर किया अश्लील फोटो पोस्ट, आहत युवती ने की आत्महत्या, जाने पूरा मामला

बरेली। सीबीगंज क्षेत्र के एक गांव में झोलाछाप डॉक्टर की घटिया हरकतों से तंग आकर एक युवती ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। आरोप है कि आरोपी डॉक्टर ने युवती की तस्वीर को एडिट कर अश्लील तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। घटना से आहत होकर युवती ने शुक्रवार को अपने घर में फांसी लगा ली।
मृतका के भाई ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव में रहने वाला नरेंद्र राजपूत नाम का व्यक्ति खुद को डॉक्टर बताता है और क्लीनिक चला रहा है। युवती कुछ समय पहले वहां दवा लेने गई थी। तभी से आरोपी उस पर गंदी नजर रखने लगा। वह बार-बार फोन कर युवती को परेशान करता था।
पीड़ित परिवार ने कई बार नरेंद्र को समझाया लेकिन वह नहीं माना। गुरुवार को आरोपी ने सारी हदें पार करते हुए युवती की तस्वीर को एडिट कर अश्लील रूप में अपनी फेसबुक स्टोरी पर पोस्ट कर दिया। जब युवती के भाई ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी।
इस बात की जानकारी जब युवती को लगी तो वह बुरी तरह टूट गई। शुक्रवार दोपहर उसने अपने घर के कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। आनन-फानन में परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
थाना सीबीगंज पुलिस को तहरीर सौंप दी गई है। इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि आरोपी नरेंद्र राजपूत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।