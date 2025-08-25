निगम अफसरों की पारदर्शिता पर सवाल: ब्लैकलिस्ट और डिबार फर्म ने डाला एबीसी सेंटर टेंडर, गुपचुप चल रहा खेल

बरेली। नगर निगम की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कुत्तों की नसबंदी और देखभाल के लिए बनाए गए नए एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर के संचालन हेतु टेंडर प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। इस प्रक्रिया में एक ऐसी फर्म ने निविदा डाली है जो पहले से ही कई राज्यों में ब्लैकलिस्ट और डिबार हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकारियों को पूरी जानकारी होने के बावजूद भी निविदा निरस्त नहीं की गई, बल्कि टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई।