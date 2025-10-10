रेलवे कर्मचारी की बेटी से घर में घुसकर छेड़छाड़, विरोध करने पर बेरहमी से पीटा, आरोपी फरार

विरोध करने पर आरोपी ने युवती की पिटाई कर दी और उसका सिर दीवार में दे मारा। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकला। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी पिछले काफी समय से उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील टिप्पणियां करता आ रहा था। पहले भी मोहल्ले के लोगों ने समझा-बुझाकर मामला शांत कराया था, लेकिन अब उसने हद पार कर दी।