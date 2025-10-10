रेलवे कर्मचारी की बेटी से घर में घुसकर छेड़छाड़, विरोध करने पर बेरहमी से पीटा, आरोपी फरार

बरेली। सुभाषनगर क्षेत्र में एक युवती के साथ पड़ोसी युवक ने घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट की। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त युवती की मां रेलवे की नौकरी पर गई हुई थी और घर पर युवती अकेली थी। इसी दौरान आरोपी युवक जबरन घर में घुस आया और युवती से अश्लील हरकत करने लगा।
विरोध करने पर आरोपी ने युवती की पिटाई कर दी और उसका सिर दीवार में दे मारा। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकला। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी पिछले काफी समय से उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील टिप्पणियां करता आ रहा था। पहले भी मोहल्ले के लोगों ने समझा-बुझाकर मामला शांत कराया था, लेकिन अब उसने हद पार कर दी।
घटना के बाद परिजनों ने सुभाषनगर थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। सुभाषनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
