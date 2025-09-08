Patrika LogoSwitch to English

त्योहारी सीजन में रेलवे का तोहफ़ा: आनंद विहार-जोगबनी और दिल्ली-गोरखपुर के बीच चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें

दीपावली और छठ जैसे बड़े पर्वों पर घर जाने वाले यात्रियों को इस बार रेल यात्रा में कम परेशानी होगी। रेलवे प्रशासन ने त्योहारी भीड़ को देखते हुए आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी और नई दिल्ली-गोरखपुर के बीच पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 08, 2025

बरेली। दीपावली और छठ जैसे बड़े पर्वों पर घर जाने वाले यात्रियों को इस बार रेल यात्रा में कम परेशानी होगी। रेलवे प्रशासन ने त्योहारी भीड़ को देखते हुए आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी और नई दिल्ली-गोरखपुर के बीच पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है।

रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन विशेष ट्रेनों का संचालन 19 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक अलग-अलग तारीखों पर किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

आनंद विहार-जोगबनी पूजा स्पेशल

रेलवे की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक आनंद विहार-जोगबनी पूजा स्पेशल 20 सितंबर से 30 नवंबर तक हर शनिवार और रविवार को चलेगी। ट्रेन संख्या 04008 आनंद विहार से सुबह 8:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम 5 बजे जोगबनी पहुंचेगी। वापसी में 04007 जोगबनी से रविवार शाम 6:30 बजे चलेगी और तीसरे दिन तड़के 3 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। इस गाड़ी में 19 कोच लगाए गए हैं, जिनमें स्लीपर, एसी और लगेज यान शामिल हैं।

नई दिल्ली-गोरखपुर पूजा स्पेशल

वहीं, नई दिल्ली-गोरखपुर पूजा स्पेशल 19 सितंबर से 29 नवंबर तक हर शुक्रवार और शनिवार को पटरी पर दौड़ेगी। ट्रेन संख्या 04022 नई दिल्ली से शुक्रवार दोपहर 2 बजे रवाना होकर शनिवार सुबह 5 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 04021 गोरखपुर से शनिवार सुबह 7 बजे चलेगी और उसी दिन रात 11:10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 21 कोच होंगे, जिनमें साधारण, स्लीपर और एसी श्रेणियां शामिल हैं। दोनों ट्रेनों का ठहराव बरेली समेत गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखनऊ, वाराणसी, छपरा, हाजीपुर और गोरखपुर जैसे बड़े स्टेशनों पर होगा।

रेलवे की अपील

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि त्योहारों पर यात्रियों की भारी भीड़ रहती है, इसलिए लोग समय पर आरक्षण करा लें। उन्होंने बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों से हजारों यात्रियों को अपने घर पहुंचने में सहूलियत होगी और त्योहार का आनंद आसानी से लिया जा सकेगा।

08 Sept 2025 08:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / त्योहारी सीजन में रेलवे का तोहफ़ा: आनंद विहार-जोगबनी और दिल्ली-गोरखपुर के बीच चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें

