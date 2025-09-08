त्योहारी सीजन में रेलवे का तोहफ़ा: आनंद विहार-जोगबनी और दिल्ली-गोरखपुर के बीच चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें

वहीं, नई दिल्ली-गोरखपुर पूजा स्पेशल 19 सितंबर से 29 नवंबर तक हर शुक्रवार और शनिवार को पटरी पर दौड़ेगी। ट्रेन संख्या 04022 नई दिल्ली से शुक्रवार दोपहर 2 बजे रवाना होकर शनिवार सुबह 5 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 04021 गोरखपुर से शनिवार सुबह 7 बजे चलेगी और उसी दिन रात 11:10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 21 कोच होंगे, जिनमें साधारण, स्लीपर और एसी श्रेणियां शामिल हैं। दोनों ट्रेनों का ठहराव बरेली समेत गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखनऊ, वाराणसी, छपरा, हाजीपुर और गोरखपुर जैसे बड़े स्टेशनों पर होगा।