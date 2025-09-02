बारिश बनी आफत, 200 साल पुराना मकान भरभराकर गिरा, गहरी नींद में सो रहे थे बच्चे और महिलाएं, जाने फिर क्या हुआ

बरेली। किला क्षेत्र के मलूकपुर में मंगलवार की तड़के बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। मोहल्ले में स्थित करीब दो सौ साल पुराना मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा। हादसे के वक्त घर में महिला और बच्चे सो रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। घर का पूरा सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया।
स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसा सुबह करीब चार बजे हुआ। अशरफ खां का पुराना मकान लंबे समय से जर्जर हालत में था। उस रात उनकी पत्नी नाहिद उर्फ हुस्ना दो छोटे बच्चों के साथ अंदर सो रही थीं, जबकि घर में अशरफ की भाभी अंजुम भी मौजूद थीं। अचानक जोरदार आवाज के साथ छत और दीवारें गिर गईं। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला।
अशरफ खां ने बताया कि मकान की मरम्मत कई सालों से नहीं हो पाई थी। लगातार बारिश से दीवारें कमजोर हो गई थीं और इसी वजह से पूरी इमारत गिर गई। हादसे में बर्तन, कपड़े और अन्य सामान मलबे में दब गया। परिवार ने करीब ढाई से तीन लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। निगम कर्मचारियों ने मलबा हटवाने का काम शुरू किया और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन भी दिया।
इसी बीच स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि मलूकपुर और आसपास के कई मकान जर्जर हालत में हैं और लगातार बारिश से इनके गिरने का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने प्रशासन से ऐसे मकानों की तुरंत जांच कराने और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरवाने की मांग की है। अचानक हुए हादसे से परिवार सहमा हुआ है, जबकि पूरे मोहल्ले में चिंता का माहौल है। लोग प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं।