बारिश बनी आफत, 200 साल पुराना मकान भरभराकर गिरा, गहरी नींद में सो रहे थे बच्चे और महिलाएं, जाने फिर क्या हुआ

अशरफ खां ने बताया कि मकान की मरम्मत कई सालों से नहीं हो पाई थी। लगातार बारिश से दीवारें कमजोर हो गई थीं और इसी वजह से पूरी इमारत गिर गई। हादसे में बर्तन, कपड़े और अन्य सामान मलबे में दब गया। परिवार ने करीब ढाई से तीन लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। निगम कर्मचारियों ने मलबा हटवाने का काम शुरू किया और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन भी दिया।