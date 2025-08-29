बारिश ने बिगाड़ी शहर की रफ्तार, नालों की गंदगी बनी मुसीबत

सुभाष नगर पुलिया पर घंटों जाम, निचले इलाकों में दुकानों और घरों में घुसा पानी, व्यापारियों को लाखों का नुकसान
बरेली। शहर में शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। चंद घंटों की बरसात में ही सड़कों पर तालाब जैसा नजारा देखने को मिला। सुभाष नगर पुलिया पर घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही तो वहीं जखीरा, मलूकपुर, संजय नगर, हजियापुर और सिकलापुर जैसे इलाकों में पानी घरों और दुकानों में घुस गया। व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने बारिश से पहले नालों की सफाई नहीं कराई, नतीजतन हल्की बारिश में ही नाले उफान मारने लगे। जगह-जगह जलभराव ने आमजन का जीना मुश्किल कर दिया। वाहन चालक से लेकर पैदल राहगीर तक कीचड़ और पानी में फंसे नजर आए।
सुभाष नगर पुलिया सबसे बड़ी मुसीबत का केंद्र बनी रही। पुलिया पर घंटों जाम लगा रहा, जिससे ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोग बुरी तरह परेशान हुए। वहीं निचले इलाकों के मकान और दुकानें पानी से लबालब हो गईं। लोग बाल्टियों और मोटरों से पानी निकालने में जुटे रहे।
नागरिकों ने नगर निगम की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि हर साल इसी तरह बरसात में शहर डूबता है लेकिन जिम्मेदार सिर्फ मीटिंगों और दावों तक सीमित रहते हैं। लोगों ने जलभराव की स्थायी समस्या का समाधान कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।