Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

बारिश ने बिगाड़ी शहर की रफ्तार, नालों की गंदगी बनी मुसीबत

शहर में शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। चंद घंटों की बरसात में ही सड़कों पर तालाब जैसा नजारा देखने को मिला। सुभाष नगर पुलिया पर घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही तो वहीं जखीरा, मलूकपुर, संजय नगर, हजियापुर और सिकलापुर जैसे इलाकों में पानी घरों और दुकानों में घुस गया। व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 29, 2025

सुभाष नगर पुलिया पर घंटों जाम, निचले इलाकों में दुकानों और घरों में घुसा पानी, व्यापारियों को लाखों का नुकसान

बरेली। शहर में शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। चंद घंटों की बरसात में ही सड़कों पर तालाब जैसा नजारा देखने को मिला। सुभाष नगर पुलिया पर घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही तो वहीं जखीरा, मलूकपुर, संजय नगर, हजियापुर और सिकलापुर जैसे इलाकों में पानी घरों और दुकानों में घुस गया। व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने बारिश से पहले नालों की सफाई नहीं कराई, नतीजतन हल्की बारिश में ही नाले उफान मारने लगे। जगह-जगह जलभराव ने आमजन का जीना मुश्किल कर दिया। वाहन चालक से लेकर पैदल राहगीर तक कीचड़ और पानी में फंसे नजर आए।

सुभाष नगर पुलिया सबसे बड़ी मुसीबत का केंद्र बनी रही। पुलिया पर घंटों जाम लगा रहा, जिससे ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोग बुरी तरह परेशान हुए। वहीं निचले इलाकों के मकान और दुकानें पानी से लबालब हो गईं। लोग बाल्टियों और मोटरों से पानी निकालने में जुटे रहे।

नागरिकों ने नगर निगम की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि हर साल इसी तरह बरसात में शहर डूबता है लेकिन जिम्मेदार सिर्फ मीटिंगों और दावों तक सीमित रहते हैं। लोगों ने जलभराव की स्थायी समस्या का समाधान कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 08:55 pm

Published on:

29 Aug 2025 08:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बारिश ने बिगाड़ी शहर की रफ्तार, नालों की गंदगी बनी मुसीबत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.