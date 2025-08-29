बारिश ने बिगाड़ी शहर की रफ्तार, नालों की गंदगी बनी मुसीबत

बरेली। शहर में शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। चंद घंटों की बरसात में ही सड़कों पर तालाब जैसा नजारा देखने को मिला। सुभाष नगर पुलिया पर घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही तो वहीं जखीरा, मलूकपुर, संजय नगर, हजियापुर और सिकलापुर जैसे इलाकों में पानी घरों और दुकानों में घुस गया। व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।