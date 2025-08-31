बरसात का कहर: हरूनगला में नाले की दीवार ढही, घर-दुकानों में आईं दरारें, बड़ा हादसा टला

बरेली। हरूनगला इलाके में सब्जी मंडी के पास बद्री स्वीट्स की दुकान के सामने नाले की करीब 20 मीटर लंबी दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी। यह दीवार लगभग दस फीट गहरे नाले की थी। गिरने से वहां 15 से 25 फीट गहरा गड्ढा बन गया। गनीमत यह रही कि हादसा रविवार सुबह के समय हुआ और बाजार में भीड़ कम थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, नाले के ऊपर स्लैब डले होने के कारण लगातार बारिश का पानी भीतर भरता रहा। अंदर से मिट्टी धंसने लगी और आखिरकार दीवार धराशायी हो गई। आम दिनों में यहां भारी भीड़ रहती है, लेकिन छुट्टी के दिन होने के कारण सब्जी मंडी और दुकानों में आवाजाही कम थी, जिससे बड़ी त्रासदी टल गई।
दीवार गिरने के बाद आसपास के मकानों और दुकानों में दरारें पड़ गईं। लोगों का कहना है कि दीवार पहले से जर्जर थी और इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी थी, लेकिन मरम्मत नहीं कराई गई। अब दीवार टूटने से लोगों के घरों में आना-जाना भी बाधित हो गया है।
सूचना मिलते ही नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि नाले की सफाई लंबे समय से नहीं हुई थी। जल निकासी अवरुद्ध रहने के कारण दीवार पर दबाव बढ़ा और वह गिर गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मरम्मत का कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा।
इस हादसे से इलाके में दहशत का माहौल है। लोग आशंका जता रहे हैं कि अगर समय रहते नाले की मरम्मत और सफाई नहीं हुई तो अगली बारिश में और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिलहाल क्षेत्रवासी नाले की जांच और मजबूत पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं।