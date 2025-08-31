Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

बरसात का कहर: हरूनगला में नाले की दीवार ढही, घर-दुकानों में आईं दरारें, बड़ा हादसा टला

हरूनगला इलाके में सब्जी मंडी के पास बद्री स्वीट्स की दुकान के सामने नाले की करीब 20 मीटर लंबी दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी। यह दीवार लगभग दस फीट गहरे नाले की थी। गिरने से वहां 15 से 25 फीट गहरा गड्ढा बन गया। गनीमत यह रही कि हादसा रविवार सुबह के समय हुआ और बाजार में भीड़ कम थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 31, 2025

दस फीट गहरे नाले की 20 मीटर दीवार भरभराकर गिरी (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। हरूनगला इलाके में सब्जी मंडी के पास बद्री स्वीट्स की दुकान के सामने नाले की करीब 20 मीटर लंबी दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी। यह दीवार लगभग दस फीट गहरे नाले की थी। गिरने से वहां 15 से 25 फीट गहरा गड्ढा बन गया। गनीमत यह रही कि हादसा रविवार सुबह के समय हुआ और बाजार में भीड़ कम थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

बारिश से कमजोर हुई दीवार

स्थानीय लोगों के मुताबिक, नाले के ऊपर स्लैब डले होने के कारण लगातार बारिश का पानी भीतर भरता रहा। अंदर से मिट्टी धंसने लगी और आखिरकार दीवार धराशायी हो गई। आम दिनों में यहां भारी भीड़ रहती है, लेकिन छुट्टी के दिन होने के कारण सब्जी मंडी और दुकानों में आवाजाही कम थी, जिससे बड़ी त्रासदी टल गई।

मकानों-दुकानों में आई दरारें

दीवार गिरने के बाद आसपास के मकानों और दुकानों में दरारें पड़ गईं। लोगों का कहना है कि दीवार पहले से जर्जर थी और इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी थी, लेकिन मरम्मत नहीं कराई गई। अब दीवार टूटने से लोगों के घरों में आना-जाना भी बाधित हो गया है।

नगर निगम ने किया मुआयना

सूचना मिलते ही नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि नाले की सफाई लंबे समय से नहीं हुई थी। जल निकासी अवरुद्ध रहने के कारण दीवार पर दबाव बढ़ा और वह गिर गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मरम्मत का कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा।

स्थानीय लोगों में दहशत

इस हादसे से इलाके में दहशत का माहौल है। लोग आशंका जता रहे हैं कि अगर समय रहते नाले की मरम्मत और सफाई नहीं हुई तो अगली बारिश में और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिलहाल क्षेत्रवासी नाले की जांच और मजबूत पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2025 09:50 pm

Published on:

31 Aug 2025 09:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरसात का कहर: हरूनगला में नाले की दीवार ढही, घर-दुकानों में आईं दरारें, बड़ा हादसा टला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.