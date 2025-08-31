बरसात का कहर: हरूनगला में नाले की दीवार ढही, घर-दुकानों में आईं दरारें, बड़ा हादसा टला

बरेली। हरूनगला इलाके में सब्जी मंडी के पास बद्री स्वीट्स की दुकान के सामने नाले की करीब 20 मीटर लंबी दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी। यह दीवार लगभग दस फीट गहरे नाले की थी। गिरने से वहां 15 से 25 फीट गहरा गड्ढा बन गया। गनीमत यह रही कि हादसा रविवार सुबह के समय हुआ और बाजार में भीड़ कम थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।