राखी के धागों ने मिटाई सलाखों की दूरी, जेल में बंद भाइयों की कलाई पर बहनों ने बांधी रक्षा की डोर

जेल प्रशासन ने इस मौके पर खास इंतज़ाम किए थे। बाहर टेंट और छाया की व्यवस्था, बैठने की कुर्सियां, ठंडा पीने का पानी और मेडिकल टीम पूरी तरह तैयार थी। वरिष्ठ जेल अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा खुद व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे थे। बहनों की सुरक्षा जांच के बाद उन्हें अंदर भेजा जा रहा था, जहां सलाखों के उस पार बैठे भाई बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे।