मौलाना तौकीर रजा की आईएमसी समेत 121 पार्टियों का पंजीकरण रद्द, जाने किस-किस पर हुई कार्रवाई

बरेली। भारत निर्वाचन आयोग ने निष्क्रिय राजनीतिक दलों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बरेली की मौलाना तौकीर रजा की इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) समेत कुल 121 दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। आयोग के अनुसार इन दलों ने 2019 से लगातार छह साल तक न विधानसभा चुनाव लड़ा और न ही लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया। इस कारण अब इनके राजनीतिक दल के रूप में कोई औचित्य नहीं बचा और इन्हें मिलने वाले सभी सरकारी लाभ भी समाप्त हो गए हैं।