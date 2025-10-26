Patrika LogoSwitch to English

बरेली

कलंकित होते रिश्ते : दादा ने अपनी 10 माह और ढाई साल की पोतियों से की छेड़छाड़!, एफआईआर दर्ज

जब घर की चौखट पर भरोसा टूटता है तो फिर समाज की भी नींव हिल जाती है। मानवता को झकझोर देने वाला ऐसा ही मामला प्रेमनगर क्षेत्र से सामने आया है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 26, 2025

बरेली। जब घर की चौखट पर भरोसा टूटता है तो फिर समाज की भी नींव हिल जाती है। मानवता को झकझोर देने वाला ऐसा ही मामला प्रेमनगर क्षेत्र से सामने आया है। यहां एक पिता ने अपने ही पिता, यानी बच्चियों के दादा ( बाबा) पर अपनी दो मासूम बेटियों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। जिनकी उम्र महज ढाई साल और 10 माह है। आरोप सुनकर न केवल पुलिस बल्कि समाज भी सकते में है।

पिता का आरोप है कि दादा बच्चियों को खिलाने के बहाने गोद में उठाते और अनुचित हरकतें करते थे। पुलिस ने शिकायत पर तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाल कल्याण समिति (CWC) ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चियों के माता-पिता को बयान के लिए तलब किया है।

खामोश और मासूम बचपन पर गंभीर आरोपों का बोझ

समिति के अध्यक्ष दिनेश चंद्र ने बताया कि बच्चियों की उम्र इतनी कम है कि वे खुद बोल भी नहीं पातीं। दस माह की बच्ची तो अबोध अवस्था में है, जबकि ढाई साल की बच्ची सिर्फ पूछे गए सवालों को दोहराती रही।

प्रारंभिक जांच में प्रॉपर्टी विवाद आया सामने

प्रारंभिक जांच में संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद के चलते झूठे आरोप लगाए जाने की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जब घर की चारदीवारी के भीतर ही रिश्तों की मर्यादा दम तोड़ दे, तो भरोसे की नींव भी हिल जाती है। दो मासूम जिंदगियां आज पारिवारिक रंजिश और शक के जाल में उलझी हुई हैं, और हर संवेदनशील इंसान के मन में सिर्फ एक सवाल उठ रहा है क्या रिश्तों से बड़ा कोई विवाद हो सकता है।

Published on:

26 Oct 2025 09:20 am

