जन्मदिन की दावत से लौटते वक्त रिटायर्ड फौजी लापता, नदी किनारे मिली बाइक और चप्पलें, जाने क्या है पूरा मामला

सूचना पर मीरगंज पुलिस, प्रेमपाल के परिजन और रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश शुरू कराई गई। अब तक उनका कोई पता नहीं चला है। पुलिस का मानना है कि अंधेरे में कटी सड़क से गुजरते समय उनका वाहन नदी में जा गिरा और वे पानी में बह गए। प्रेमपाल वर्तमान में स्टेट बैंक रामनगर में गार्ड के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी रामवती का रो-रोकर हाल बेहाल है। प्रेमपाल के दो बेटे और दो बेटियां हैं और सभी की शादी हो चुकी है।