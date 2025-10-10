रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया राजस्व निरीक्षक, पट्टे की जमीन के नाम पर मांगी घूस

जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी अरविंद शर्मा पुत्र स्व. हरिशंकर शर्मा मूलरूप से ग्राम मोहनपुर थाना कांठ का रहने वाला है। इस समय वह तिलहर तहसील में राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात था। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता इंद्रजीत से उसकी ताई फुल्ला देवी के नाम पट्टे की जमीन को असंक्रमणीय से संक्रमणीय कराने के बदले पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।