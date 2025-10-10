रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया राजस्व निरीक्षक, पट्टे की जमीन के नाम पर मांगी घूस

शाहजहांपुर। बरेली एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को शाहजहांपुर में तिलहर तहसील के राजस्व निरीक्षक को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राजस्व निरीक्षक जमीन के पट्टे से जुड़ी फाइल निस्तारित करने के नाम पर घूस मांग रहा था।
जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी अरविंद शर्मा पुत्र स्व. हरिशंकर शर्मा मूलरूप से ग्राम मोहनपुर थाना कांठ का रहने वाला है। इस समय वह तिलहर तहसील में राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात था। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता इंद्रजीत से उसकी ताई फुल्ला देवी के नाम पट्टे की जमीन को असंक्रमणीय से संक्रमणीय कराने के बदले पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
पीड़ित इंद्रजीत ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन बरेली टीम से की। टीम ने जांच के बाद योजना बनाकर शुक्रवार दोपहर को तिलहर तहसील स्थित कानूनगो कार्यालय में जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी ने पांच हजार रुपये की रिश्वत ली, टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथ दबोच लिया।
टीम प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर थाना रामचंद्र मिशन, शाहजहांपुर में सौंपा गया, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
एंटी करप्शन टीम के अनुसार शासन के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम किया जा रहा है। टीम ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगी जाती है, तो तत्काल इसकी शिकायत एंटी करप्शन से करें।
