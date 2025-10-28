संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान की समीक्षा, डीएम ने स्वास्थ्य अधिकारियों को लगाई फटकार, दिए अहम निर्देश

बैठक में अधिकारियों से ग्रामों का स्थलीय निरीक्षण कराने की जानकारी ली गई। मझगवां विकासखंड में निरीक्षण रिपोर्ट से असंतुष्ट जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं हुआ है और तुरंत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नगर स्वास्थ्य अधिकारी को नगरीय क्षेत्र में एंटी लार्वा का छिड़काव कराने और उथले हैंडपम्पों को चिन्हित कर लोगों को उनके सुरक्षित उपयोग की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए।