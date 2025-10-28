संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान की समीक्षा, डीएम ने स्वास्थ्य अधिकारियों को लगाई फटकार, दिए अहम निर्देश

बरेली। संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान को लेकर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अहम बैठक की। जिले में चल रहे अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्य धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू हो और जनता तक पूरी जानकारी पहुंचे।
बैठक में बताया गया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर और दस्तक अभियान 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चल रहा है। अभियान के तहत लोगों में जागरूकता फैलाने, सफाई, मच्छर नियंत्रण और टीकाकरण जैसी गतिविधियां जोर-शोर से संचालित की जा रही हैं।
जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) पर विशेष चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि यह मस्तिष्क की सूजन वाला वायरल रोग है, जो मच्छर के काटने से फैलता है। वर्ष 2025 में जिले में एक मामला सामने आया है। जिलाधिकारी ने साफ-सफाई, एंटी लार्वा का छिड़काव, झाड़ियों की कटाई और सुअर बाड़े को आबादी से दूर रखने पर जोर दिया।
बैठक में अधिकारियों से ग्रामों का स्थलीय निरीक्षण कराने की जानकारी ली गई। मझगवां विकासखंड में निरीक्षण रिपोर्ट से असंतुष्ट जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं हुआ है और तुरंत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नगर स्वास्थ्य अधिकारी को नगरीय क्षेत्र में एंटी लार्वा का छिड़काव कराने और उथले हैंडपम्पों को चिन्हित कर लोगों को उनके सुरक्षित उपयोग की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि पीलीभीत जिले के रसायखानपुर में डेंगू के मरीजों के मामले से सबक लेते हुए बरेली में सतर्कता बरतनी होगी। सभी अधिकारियों से कहा गया कि समाज के प्रति अपने दायित्वों का पालन करें और अभियान को पूरी गति से चलाया जाए। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विश्राम सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और नामित नोडल अधिकारी मौजूद रहे।
