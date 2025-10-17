पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा: डीएम बोले- अफसर, बैंकर्स और वेंडर्स मिलकर करें काम, जनता को समय पर मिले फायदा

बैठक में पीओ नेडा ने जानकारी दी कि जिले को अक्टूबर 2025 तक 12,374 सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य मिला है। अब तक 10,538 सोलर रूफटॉप लग चुके हैं। इस पर जिलाधिकारी ने प्रगति पर संतोष जताया लेकिन बाकी लक्ष्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए। वेंडर्स ने बैठक में अपनी दिक्कतें रखते हुए बताया कि सोलर इंजेक्शन न लगने, नेट मीटरिंग में देरी, लोन मंजूरी और बिजली बिल रिड्यूस न होने जैसी समस्याएं आ रही हैं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी शिकायतों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।