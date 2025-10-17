पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा: डीएम बोले- अफसर, बैंकर्स और वेंडर्स मिलकर करें काम, जनता को समय पर मिले फायदा

बरेली। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की रफ्तार तेज करने के लिए डीएम अविनाश सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि अधिकारी, बैंकर्स और वेंडर्स आपसी तालमेल के साथ काम करें ताकि लोगों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।
बैठक में पीओ नेडा ने जानकारी दी कि जिले को अक्टूबर 2025 तक 12,374 सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य मिला है। अब तक 10,538 सोलर रूफटॉप लग चुके हैं। इस पर जिलाधिकारी ने प्रगति पर संतोष जताया लेकिन बाकी लक्ष्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए। वेंडर्स ने बैठक में अपनी दिक्कतें रखते हुए बताया कि सोलर इंजेक्शन न लगने, नेट मीटरिंग में देरी, लोन मंजूरी और बिजली बिल रिड्यूस न होने जैसी समस्याएं आ रही हैं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी शिकायतों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।
बैठक में बैंक से जुड़ी परेशानियों पर जिलाधिकारी ने एलडीएम को भी निर्देश दिए कि बैंकर्स वेंडर्स से संवाद स्थापित करें और काम में रुकावट न आने दें। उन्होंने कहा कि योजना आम जनता के लिए है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपीपीसीएल अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने के बाद नेट मीटरिंग कॉन्फिग्रेशन में कुछ समय लगता है, इसलिए इसे लेकर गलतफहमी न रखें। बैठक में पीओ नेडा, एलडीएम, विद्युत विभाग के अभियंता, बैंक अधिकारी और वेंडर्स मौजूद रहे।
