आला हजरत की हवेली पर पनाह लेते थे क्रांतिकारी, विक्टोरिया का टिकट उल्टा चिपकाकर जताई थी नफ़रत, तब हुआ कुछ ऐसा…

आला हजरत को अंग्रेज़ों से बेहद नफरत थी, वह अपने घोड़े आज़ादी के सिपाहियों को दे देते थे ताकि वे जंग-ए-आज़ादी में शामिल हो सकें। कई क्रांतिकारी उनकी हवेली में पनाह लेते थे। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की मलिका विक्टोरिया की तस्वीर वाले टिकट को आला हजरत कभी सीधा नहीं लगाते थे, बल्कि हमेशा उल्टा चिपकाते थे ताकि उसका अपमान हो। इसी बगावत से खफा होकर अंग्रेज अफसरों ने उनका सिर कलम करने पर पांच सौ रुपये का इनाम तक घोषित कर दिया था।