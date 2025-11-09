नैनीताल हाईवे पर रोडवेज ने बाइक सवारों को रौंदा, एक युवती की मौत, दो घायल, चालक बस छोड़कर फरार

बरेली। रविवार दोपहर नैनीताल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब धौराटांडा से बरेली दवा लेने आ रहे बाइक सवारों को पीछे से आ रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, भोजीपुरा थाना क्षेत्र के धौराटांडा निवासी रेहान पुत्र आसिफ रविवार दोपहर करीब 12 बजे अपनी बहन हुमा (24) और भांजी रोशनी (20) के साथ बाइक से बरेली दवा लेने जा रहा था। जब वे इज्जतनगर थाना क्षेत्र में नैनीताल हाईवे स्थित गांव नगरिया कला के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही रोहिलखंड डिपो की रोडवेज बस ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर लगते ही तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची इज्जतनगर पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया। रास्ते में रोशनी ने दम तोड़ दिया, जबकि रेहान और हुमा को मिनी बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक हुमा की हालत नाजुक बनी हुई है।
पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, हादसे के बाद फरार बस चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है, जबकि मृतका के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
