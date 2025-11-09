नैनीताल हाईवे पर रोडवेज ने बाइक सवारों को रौंदा, एक युवती की मौत, दो घायल, चालक बस छोड़कर फरार

पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, हादसे के बाद फरार बस चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है, जबकि मृतका के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।