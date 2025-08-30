पुलिस मुठभेड़ : 27 लूटों को अंजाम देने वाले लुटेरे गिरफ्तार, दोनों गोली लगने से घायल, जाने

दरअसल, 26 अगस्त की शाम करीब साढ़े चार बजे मीरगंज हाईवे पर मछली पालन ओवरब्रिज के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के कान से सोने के कुंडल छीन लिए थे। इसी मामले में पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। 29 अगस्त की रात मुखबिर से सूचना मिली कि संदिग्ध युवक नगरिया सादात मार्ग पर मजार के पास मौजूद हैं। पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो बदमाश भागने लगे और फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल होकर गिर पड़े और दबोच लिए गए।