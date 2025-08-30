पुलिस मुठभेड़ : 27 लूटों को अंजाम देने वाले लुटेरे गिरफ्तार, दोनों गोली लगने से घायल, जाने

बरेली। मीरगंज पुलिस ने शुक्रवार देर रात हुई मुठभेड़ में दो शातिर लुटेरों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश करीब आठ–नौ महीने से बरेली और आसपास के इलाकों में लूट और छिनैती की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने मौके से हथियार, कारतूस, कुंडल, मोबाइल फोन, नकदी और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है।
गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सोहेल (25) और तसलीम (28) पुत्रगण सूखा अली, निवासी ग्राम दियोरिया अतरौली थाना मीरगंज के रूप में हुई है। मुठभेड़ में सोहेल के दाहिने पैर और तसलीम के बाएं पैर में गोली लगी। दोनों को सीएचसी मीरगंज में भर्ती कराया गया है।
दरअसल, 26 अगस्त की शाम करीब साढ़े चार बजे मीरगंज हाईवे पर मछली पालन ओवरब्रिज के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के कान से सोने के कुंडल छीन लिए थे। इसी मामले में पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। 29 अगस्त की रात मुखबिर से सूचना मिली कि संदिग्ध युवक नगरिया सादात मार्ग पर मजार के पास मौजूद हैं। पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो बदमाश भागने लगे और फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल होकर गिर पड़े और दबोच लिए गए।
पुलिस पूछताछ में दोनों भाइयों ने कबूल किया कि वे साथी वाहीद अली के साथ मिलकर सीबीगंज, शीशगढ़, भमोरा, आंवला, मीरगंज और इज्जतनगर क्षेत्रों में अब तक 27-28 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बरामदगी में दो तमंचे, कारतूस, दो चले हुए खोखे, चार पीली धातु के कुंडल, दो मोबाइल फोन और 4580 रुपये नकद मिले। साथ ही घटना में प्रयुक्त KTM-250 ड्यूक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई।
इस कार्रवाई में थाना मीरगंज प्रभारी निरीक्षक प्रयाग राज सिंह, चौकी प्रभारी लभारी सूरजपाल सिंह समेत पूरी टीम का अहम योगदान रहा। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है।