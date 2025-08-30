Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

पुलिस मुठभेड़ : 27 लूटों को अंजाम देने वाले लुटेरे गिरफ्तार, दोनों गोली लगने से घायल, जाने

मीरगंज पुलिस ने शुक्रवार देर रात हुई मुठभेड़ में दो शातिर लुटेरों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश करीब आठ–नौ महीने से बरेली और आसपास के इलाकों में लूट और छिनैती की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने मौके से हथियार, कारतूस, कुंडल, मोबाइल फोन, नकदी और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 30, 2025

पुलिस मुठभेड़ में लुटेरे गिरफ्तार

बरेली। मीरगंज पुलिस ने शुक्रवार देर रात हुई मुठभेड़ में दो शातिर लुटेरों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश करीब आठ–नौ महीने से बरेली और आसपास के इलाकों में लूट और छिनैती की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने मौके से हथियार, कारतूस, कुंडल, मोबाइल फोन, नकदी और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है।

गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सोहेल (25) और तसलीम (28) पुत्रगण सूखा अली, निवासी ग्राम दियोरिया अतरौली थाना मीरगंज के रूप में हुई है। मुठभेड़ में सोहेल के दाहिने पैर और तसलीम के बाएं पैर में गोली लगी। दोनों को सीएचसी मीरगंज में भर्ती कराया गया है।

दरअसल, 26 अगस्त की शाम करीब साढ़े चार बजे मीरगंज हाईवे पर मछली पालन ओवरब्रिज के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के कान से सोने के कुंडल छीन लिए थे। इसी मामले में पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। 29 अगस्त की रात मुखबिर से सूचना मिली कि संदिग्ध युवक नगरिया सादात मार्ग पर मजार के पास मौजूद हैं। पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो बदमाश भागने लगे और फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल होकर गिर पड़े और दबोच लिए गए।

पुलिस पूछताछ में दोनों भाइयों ने कबूल किया कि वे साथी वाहीद अली के साथ मिलकर सीबीगंज, शीशगढ़, भमोरा, आंवला, मीरगंज और इज्जतनगर क्षेत्रों में अब तक 27-28 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बरामदगी में दो तमंचे, कारतूस, दो चले हुए खोखे, चार पीली धातु के कुंडल, दो मोबाइल फोन और 4580 रुपये नकद मिले। साथ ही घटना में प्रयुक्त KTM-250 ड्यूक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई।

इस कार्रवाई में थाना मीरगंज प्रभारी निरीक्षक प्रयाग राज सिंह, चौकी प्रभारी लभारी सूरजपाल सिंह समेत पूरी टीम का अहम योगदान रहा। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

crime news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 11:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पुलिस मुठभेड़ : 27 लूटों को अंजाम देने वाले लुटेरे गिरफ्तार, दोनों गोली लगने से घायल, जाने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.