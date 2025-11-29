मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेम्पल इकॉनमी के विजन के तहत ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा

बरेली। आध्यात्मिक पर्यटन और रोजगार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के योगी सरकार के अभियान की बरेली में रफ्तार तेज हो गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य सेक्टर मद में शहर के दो प्रमुख मंदिर सीताराम झरोखा मंदिर और बड़ा बाग हनुमान मंदिर के पर्यटन विकास को पंख लगेंगे। शासन ने प्रस्तावित योजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और इसी महीने वित्तीय स्वीकृति के साथ बजट आवंटन की संभावना है। उपनिदेशक पर्यटन रविंद्र कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा भेजे गए लगभग 6.78 करोड़ रुपये के दो बड़े एस्टीमेट को हरी झंडी मिलने के बाद नाथ नगरी के धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले नाथ कॉरिडोर के काम को भी नई गति मिलेगी। इसके बाद मंदिरों के सौंदर्यीकरण, संरचनात्मक विकास और पर्यटन सुविधाओं का काम तेजी से शुरू हो जाएगा।