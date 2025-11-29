मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेम्पल इकॉनमी के विजन के तहत ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा

बरेली। आध्यात्मिक पर्यटन और रोजगार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के योगी सरकार के अभियान की बरेली में रफ्तार तेज हो गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य सेक्टर मद में शहर के दो प्रमुख मंदिर सीताराम झरोखा मंदिर और बड़ा बाग हनुमान मंदिर के पर्यटन विकास को पंख लगेंगे। शासन ने प्रस्तावित योजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और इसी महीने वित्तीय स्वीकृति के साथ बजट आवंटन की संभावना है। उपनिदेशक पर्यटन रविंद्र कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा भेजे गए लगभग 6.78 करोड़ रुपये के दो बड़े एस्टीमेट को हरी झंडी मिलने के बाद नाथ नगरी के धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले नाथ कॉरिडोर के काम को भी नई गति मिलेगी। इसके बाद मंदिरों के सौंदर्यीकरण, संरचनात्मक विकास और पर्यटन सुविधाओं का काम तेजी से शुरू हो जाएगा।
शासन ने श्रीराम जानकी मंदिर (सीताराम मंदिर) के पर्यटन विकास के लिए भेजे गए 3.13 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। जल्द ही बजट आवंटन के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। यह मंदिर नाथ कॉरिडोर की महत्वपूर्ण कड़ी है, जहाँ परिसर सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था, आगंतुक सुविधाओं और धार्मिक पथ निर्माण का काम किया जाएगा।
हार्टमेन क्षेत्र में बड़ा बाग हनुमान मंदिर के लिए पर्यटन विभाग ने 3.65 करोड़ रुपये का एस्टीमेट भेजा था, जिसे शासन ने मंजूरी दे दी है।यहाँ भी पार्किंग, लाइटिंग, पाथवे, डिजिटल सूचना केंद्र, भक्तों के विश्राम स्थल और सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्य कराए जाएंगे।
बरेली शहर ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अंचल के मंदिरों के लिए भी पर्यटन विकास की दिशा में बड़ा खाका तैयार किया गया है। पर्यटन विभाग की ओर से कुल 22.32 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाएँ शासन को भेजी गई हैं। इनमें शामिल हैं।
-आनंद आश्रम , 1.45 करोड़
-अहिच्छत्र समेकित पर्यटन विकास , 2.20 करोड़
-त्रिवटीनाथ मंदिर फसाड लाइटिंग , 2.54 करोड़
-सिरोही मंदिर , 1.11 करोड़
-लालपुर ठाकुरजी मंदिर, 1.06 करोड़
-शिव मंदिर पहलऊनाथ , 1.03 करोड़
-नवाबगंज मनोकामना पूर्ण श्री वालाजी मंदिर , 1.10 करोड़
-मीरगंज मकरंदपुर ठाकुरान स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर , 74.97 लाख
-भोजीपुरा, सेमीखेड़ा दाऊजी प्राचीन मंदिर
