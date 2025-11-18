सेक्रेड हार्ट स्कूल में यातायात जागरूकता पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों ने रंगों से उकेरे सड़क सुरक्षा संदेश

प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के प्रति सजगता पैदा करना था। विद्यार्थियों ने अपने रचनात्मक हुनर के माध्यम से सड़क सुरक्षा, हेलमेट का महत्व, ट्रैफिक सिग्नल का पालन और सुरक्षित ड्राइविंग जैसे विषयों को चित्रों में उकेरा। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कुमकुम ने प्राप्त किया। वहीं, द्वितीय स्थान खुशी चौहान और तृतीय स्थान अर्जुन भाटिया ने हासिल किया। विजेताओं को प्रोत्साहन स्वरूप स्मृति चिन्ह और पुरस्कार प्रदान किए गए।