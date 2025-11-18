सेक्रेड हार्ट स्कूल में यातायात जागरूकता पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों ने रंगों से उकेरे सड़क सुरक्षा संदेश

बरेली। यातायात नियमों के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यातायात निदेशालय, लखनऊ के तत्वाधान में और एसपी ट्रैफिक मो० अकमल खान के दिशा-निर्देशन में मंगलवार को सेक्रेड हार्ट स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में स्कूल की कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं व छात्रों ने भाग लिया।
प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के प्रति सजगता पैदा करना था। विद्यार्थियों ने अपने रचनात्मक हुनर के माध्यम से सड़क सुरक्षा, हेलमेट का महत्व, ट्रैफिक सिग्नल का पालन और सुरक्षित ड्राइविंग जैसे विषयों को चित्रों में उकेरा। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कुमकुम ने प्राप्त किया। वहीं, द्वितीय स्थान खुशी चौहान और तृतीय स्थान अर्जुन भाटिया ने हासिल किया। विजेताओं को प्रोत्साहन स्वरूप स्मृति चिन्ह और पुरस्कार प्रदान किए गए।
कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्रबंधक राधा सिंह, प्रधानाचार्य डॉ० उर्मिला वाजपेयी सहित यातायात पुलिस के प्रभारी निरीक्षक विनीत कुमार, टीएसआई जितेन्द्र सिंह, पूजा मलिक, जितेन्द्र सिंह, अमन कुमार और बलराम उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना की और सड़क सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया।
प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों ने अपने चित्रों के माध्यम से संदेश दिया कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। इस पहल से बच्चों में सड़क नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उनकी रचनात्मकता और सोच को भी प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार यह कार्यक्रम न केवल विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक साबित हुआ, बल्कि पूरे स्कूल और अभिभावकों में सड़क सुरक्षा को लेकर सकारात्मक संदेश भी गया।
