सेल्समैन बना ठग: एजेंसी से दवाइयां और ढाई लाख रुपये लेकर हुआ फरार, बोला– मेरी पत्नी पुलिस में है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता

बरेली। नौकरी दिलाकर भरोसा तोड़ने वाला एक सेल्समैन दवा व्यापारी के गले की हड्डी बन गया। महीनेभर काम करने के दौरान सेल्समैन न केवल एडवांस और उधार के नाम पर हजारों रुपये हड़प ले गया, बल्कि करीब दो लाख रुपये से ज्यादा की दवाइयां भी ठिकाने लगा दीं। जब व्यापारी ने हिसाब मांगा तो आरोपी ने दबंगई दिखाते हुए साफ कह दिया दवाइयां बेच दीं, रुपये खर्च कर दिए, अब दोबारा यहां मत आना… मेरी पत्नी पुलिस में है, कोई कुछ नहीं कर सकता।