सेल्समैन बना ठग: एजेंसी से दवाइयां और ढाई लाख रुपये लेकर हुआ फरार, बोला– मेरी पत्नी पुलिस में है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता

बरेली। नौकरी दिलाकर भरोसा तोड़ने वाला एक सेल्समैन दवा व्यापारी के गले की हड्डी बन गया। महीनेभर काम करने के दौरान सेल्समैन न केवल एडवांस और उधार के नाम पर हजारों रुपये हड़प ले गया, बल्कि करीब दो लाख रुपये से ज्यादा की दवाइयां भी ठिकाने लगा दीं। जब व्यापारी ने हिसाब मांगा तो आरोपी ने दबंगई दिखाते हुए साफ कह दिया दवाइयां बेच दीं, रुपये खर्च कर दिए, अब दोबारा यहां मत आना… मेरी पत्नी पुलिस में है, कोई कुछ नहीं कर सकता।
बारादरी के बुखारपुरा निवासी कमल कुमार गुप्ता की ‘कमल फार्मा एजेंसीज’ नाम से दवा सप्लाई की रजिस्टर्ड फर्म है। उन्होंने आशीष शर्मा नाम के युवक को 21 जून 2025 को नौकरी पर रखा था। नौकरी शुरू करते ही उसने बेटी की फीस और घर खर्च का बहाना बनाकर 55 हजार रुपये ले लिए। इसके बाद महीनेभर में अलग-अलग बहानों से यूपीआई के जरिए करीब 33,300 रुपये और ठग लिए।
यही नहीं, आरोपी ने 1.93 लाख रुपये की दवाइयां कई मेडिकल स्टोर और डॉक्टरों को सप्लाई करने का झांसा देकर फर्जी रसीदें बना दीं। जब व्यापारी ने जांच की तो हकीकत सामने आई कि न दवाइयां सप्लाई हुईं और न ही पैसे जमा हुए। कुल मिलाकर आरोपी ने 2.82 लाख रुपये का चूना लगा दिया।
कमल कुमार जब आशीष शर्मा के घर पहुंचे और हिसाब मांगा तो आरोपी ने सरेआम दबंगई दिखाई। उसने कहा कि उसकी पत्नी पुलिस में है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। व्यापारी का आरोप है कि आरोपी पहले भी कई दवा व्यापारियों को इसी तरह ठग चुका है।
अब पीड़ित ने एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। एसएसपी के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है